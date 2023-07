Provocatorio Daniele Dal Moro che ha inoltrato un messaggio vocale a Edoardo Donnamaria con una proposta shock.

Sembra seguire la regola del “purché se ne parli”, Daniele Dal Moro che su Instagram sta facendo molto discutere per un messaggio vocale da lui stesso condiviso che riguarda Edoardo Donnamaria e la sua recente relazione conclusa con Antonella Fiordelisi. Sebbene l’attuale ragazzo di Oriana Marzoli sembri ironico, le sue dichiarazioni stanno generando forte polemica.

Daniele Dal Moro e la proposta a Edoardo Donnamaria

Daniele Dal Moro

Non sappiamo in questo momento come siano i rapporti tra Dal Moro e Donnamaria ma, a giudicare dal recente messaggio vocale di cui abbiamo iniziato a parlarvi, come minimo sembra esserci ancora una certa amicizia.

Infatti, Daniele, che dopo un tira e molla pare essere tornato felicemente con la Marzoli, ha deciso di fare una proposta provocatoria, e crediamo ironica, a Edoardo coinvolgendo anche la sua ex Antonella Fiordelisi.

“Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella”, si sente nel messaggio vocale condiviso su Instagram. “Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan (i Donnalisi ndr), che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro. Secondo me ci potremmo mettere d’accordo per fare una roba del genere”.

Le frasi del modello proseguono poi ancora quantificando la cifra: “Io ti faccio un bonifico ora da 10 mila euro. E basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé”.

Non sappiamo il motivo di tali parole e di quello che sembra essere uno scherzo provocatorio ma è chiaro che gli ex gieffini dell’ultimo reality abbiano l’intenzione di provare a restare ancora sulla bocca di tutti anche molto tempo dopo la fine del programma.

Di seguito, invece, una recente serie di scatti pubblicati in un post Instagram dalla Marzoli: