Spavento per il giovane Pierpaolo Pretelli che è stato costretto a dirigersi in ospedale dopo un brutto incidente sul campo da calcio.

Doveva essere una gara speciale quella dedicata all’Emilia Romagna per raccogliere fondi per le vittime dell’alluvione, e invece, almeno nei primi secondi, e soprattutto per Pierpaolo Pretelli, le cose non sono andate proprio così. Il fidanzato di Giulia Salemi, dopo i primi passaggi sul terreno da gioco della Partita del cuore è stato vittima di uno scontro molto violento con un avversario che lo ha obbligato ad uscire dal campo e dirigersi in ospedale.

Pierpaolo Pretelli in ospedale dopo Partita del cuore

Pierpaolo Pretelli

Come detto, la notte tra giovedì e venerdì 20-21 luglio sarebbe dovuta essere una festa con la Partita del cuore dedicata all’Emilia Romagna con l’intento di raccogliere fondi per le vittime della recente alluvione. Eppure, i primi minuti sono stati di grande spavento.

Sfortunato protagonista il giovane ex gieffino Pierpaolo Pretelli che era stato schierato come portiere. Dopo appena pochi secondi dal fischio d’inizio, il fattaccio.

Il ragazzo, tentando un’uscita bassa verso la palla, si è scontrato con l’avversario Moreno Morello che con una ginocchiata involontaria lo ha colpito in testa, vicino alla tempia. Il ragazzo è rimasto a terra visibilmente dolorante e anche una volta uscito non è stato in grado di esprimersi subito al meglio causa dolore.

Il fidanzato della Salemi è stato poi portato al pronto soccorso di Rimini dove ha dato alcuni aggiornamenti rassicuranti: “Tranquilli è stata solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto… a voi la linea”.

Insomma, il peggio, dopo alcune ore, sembra essere passato.

Di seguito anche il post su Twitter del ragazzo con l’aggiornamento sulle sue condizioni: