Secondo i rumor circolati in rete nelle ultime ore, quella tra Pamela Prati e il suo nuovo giovane fidanzato sarebbe una storia finta.

Pamela Prati ha un nuovo “finto fidanzato?” Alcune indiscrezioni riportate a Deianira Marzano sembrano confermarlo e anzi, sembra anche che il giovane modello 19enne avvistato con la showgirl sarebbe attratto dagli uomini.

“Ti posso assicurare che questa storia è fake al 100% visto che lui non ha mai nascosto i suoi gusti verso lo stesso se*so, anzi fino a poco tempo fa era anche fidanzato e credo ci stia ancora insieme. Mi meraviglio che con la cosa risaputa si metta a fare queste pagliacciate”, ha riportato una fonte all’esperita di gossip sui social.

Pamela Prati

Pamela Prati: le indiscrezioni sul suo giovane fidanzato

Pamela Prati è finita di nuovo al centro del clamore generale per la sua storia con Simone Ferrante che, secondo i rumor in circolazione, starebbe facendo finta di stare con lei al solo fine di ottenere visibilità. Sulla questione al momento non vi sono conferme e i due, nei giorni scorsi, sono stati avvistati in atteggiamenti intimi per le vie di Roma. In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la showgirl replicherà in merito alla questione.