Sfogo social di Elenoire Casalegno che si è molto arrabbiata per una “classe” di persone che sfrutta gli altri in modo molto particolare.

Solitamente non è tra quelle persone che si mette in mostra o crea polemiche sterili e, anche per questo, molto probabilmente qualcosa l’ha fatta arrabbiare davvero. Stiamo parlando di Elenoire Casalegno che in queste ore ha condiviso un post su Instagram nel quale se la prendere con gli “scrocconi” del ristorante. La conduttrice è entrata nel dettaglio di alcuni esempi trovando grande sostegno e pareri molto simili al suo.

Elenoire Casalegno, sfogo social contro gli scrocconi

Elenoire Casalegno

Sembra proprio che la Casalegno si sia fatta portavoce di un’ampia cerchia di persone che, spesso, si è trovata a dover fare i conti con gli scrocconi a cena. In che senso? A spiegarlo è lei stessa con un video su Instagram.

“Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo”, ha scritto la showgirl nella didascalia che accompagna il video prima di dare inizio allo sfogo.

“Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un’insalatina perché ‘non ho molta fame’, oppure ‘fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti’, o ‘sono a dieta, non posso sgarrare’. Poi non si sa perché ma mangiano dai piatti di tutti”. La bella Elenoire non fa giri di parole e con tanto fastidio racconta quelle che, pensiamo, possano essere state anche le sue recenti esperienze: “Ti chiedono di assaggiare ‘un pezzettino’, un filo di pasta ‘giusto per vedere se è come la faccio io’. E dopo, però, te ne chiedono un altro. Ti chiedono mezza polpetta, ma fosse per me non gliela darei la mia mezza polpetta. Alla fine della cena hanno mangiato dal piatto di tutti, hanno mangiato più di me e te messi insieme e hanno pagato la loro insalatina”.

Ed proprio il finale che vede la Casalegno andare su tutte le furie: “Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta”.

Nei commenti al suo filmato diversi pareri che sembrano dare manforte alle esperienza della donna. Evidentemente, un problema comune a tanti…

Di seguito il video pubblicato in un post su Instagram con le parole della donna dello spettacolo e i relativi commenti: