Dopo il video in cui si vede Damiano baciare Martina Taglienti, i fan hanno anche notato che i flirt sui social vanno avanti da molti anni.

Ha fatto il giro del web il video in cui si vede Damiano dei Maneskin baciare appassionatamente in un club una ragazza che non è Giorgia Soleri. Si tratta di Martina Taglienti, un’amica di Victoria De Angelis, con cui Damiano flirta sui social da ben 6 anni.

Damiano e Martina Taglienti, i flirt negli anni

È arrivato come un fulmine a ciel sereno la rottura tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, coppia storica ormai insieme da molti anni. Dopo la pubblicazione di un TikTok in cui si vede Damiano baciare un’altra ragazza, il cantante ha voluto precisare che i due si erano già mollati da qualche giorno e non c’è stato nessun tradimento di mezzo.

La ragazza che Damiano bacia nel video si chiama Martina Taglienti e i fan più attenti hanno subito notato che un flirt tra i due va avanti da diversi anni sui social. Nel 2017, sotto una foto postata dalla ragazza, Damiano scrive: “Posso dire che sei la mia fidanzata?”. Poco dopo, sotto un altro post, addirittura un “Ti Amo”, commenti a cui la ragazza ha sempre risposto divertita.

Il video del bacio ha scatenato l’ira di tutti i fan sopratutto perchè si pensava che Damiano fosse ancora in una relazione con la Soleri: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo“, ha scritto il cantante su Instagram dopo che il video che fatto il giro del web.

