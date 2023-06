Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sul litigio tra Fedez e Luis Sal dopo il botta e risposta social tra i due.

Tra i tanti commenti alla situazione tra Fedez e Luis Sal erano in tantissimi ad aspettare quello di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, non si è mai tirata indietro nel commentare Fedez e le sue cadute. Ovviamente il commento all’intera situazione non è tardato ad arrivare, ecco cos’ha detto.

Selvaggia Lucarelli, il commento su Fedez

In molti lo stavano aspettando ed è arrivato. Selvaggia Lucarelli ha commentato il litigio tra Fedez e Luis Sal con un lungo post su Instagram. La giornalista ha esordito scrivendo: “A parte che questa roba rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni. Mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio selvaggio”.

Il post continua poi così: “Poi, Luis Sal è il primo ex collaboratore e ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbominkia frontalmente, con un certo coraggio. Interessante il fatto che Luis dia sostanzialmente a Fedez del prevaricatore nelle collaborazioni professionali e del bimbominkia che scomoda mamma e avvocati nella gestione del conflitto”.

Selvaggia conclude poi scrivendo: “Infine, fa molto ridere l’idea che il bimbomonkia l’abbia menata per secoli sul suo diritto di portare testi in Rai senza censure e controlli preventivi e poi chieda a Sal di spiegare l’accaduto scusandosi e con un testo concordato. Ci sarebbe da aggiungere altro. Cioè come sia possibile che ci sia ancora gente che ha voglia di collaborare con questo egoriferito incapace di lasciare spazio a chiunque. Dalla moglie a Sanremo al suo socio in un podcast e forse pure alla vecchietta sull’autobus”.

