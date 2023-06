Manca poco alle nozze tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ma ora hanno smesso di seguirsi sui social e lei ha chiuso il profilo: cosa succede?

Il prossimo 20 giugno sono fissate nel nozze tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, fidanzati da tempo e genitori del piccolo Thiago. I due hanno sempre mostrato la loro vita sui social, ma ora, a poca distanza dalle nozze, i due hanno smesso di seguirsi. Cosa c’è sotto?

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni smettono di seguirsi sui social

Crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? I fan non hanno potuto fare a meno di notare che la coppia ha smesso di seguirsi sui social. Un gesto che potrebbe sembrare innocuo ma che nell’era dei social è come se fosse una dichiarazione ufficiale della fine di una storia d’amore.

La coppia dovrebbe sposarsi il prossimo 20 giugno a Roma e nelle scorse settimane l’influencer ha mostrato ai suoi followers tutti i preparativi riguardo alla nozze, dalla scelta del vestito all’allestimento. Ora i fan sono preoccupati che tra i due possa essere successo qualcosa e che il matrimonio non verrà celebrato. Oltre a non seguirsi più sui social, Chiara Nasti ha chiuso il suo profilo, rendendolo privato.

Chiara Nasti

La ragazza è sempre stata attivissima sui social, quindi perchè chiudere il proprio profilo Instagram? Per il momento non ci sono ulteriori informazioni, e vige il silenzio dai due diretti interessati. L’influencer, però, non si è mai tirata indietro nel rispondere a tono a commenti o fake news, per questo potrebbe presto tornare spiegando la situazione. Che sia solo una trovata per fare hype a pochi giorni dalle nozze o sotto si nasconde qualcosa di più serio?

