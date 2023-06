Fanno discutere le ultime dichiarazioni di Claudio Lippi riguardo alla tv pubblica: la Rai si è subito dissociata.

Claudio Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista a Dire che hanno fatto il giro del web e delle testate italiane. Il conduttore ha commentato la tv pubblica e alcuni suoi volti importanti, con parole molto farti da cui l’azienda si è subito dissociata.

Claudio Lippi, le dichiarazioni sulla Rai

“Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata, con la ‘kultura’ con la k. È ora che la Rai entri nelle case degli italiani dicendo ‘buonasera’, col sorriso”, ha detto Claudio Lippi in un’intervista a Dire.it. Ma non solo. Il conduttore ha voluto mettere ben in chiaro le sue idee riguardo alla Rai e alcune suoi volti importanti come Fabio Fazio, e non ci è andato giù leggero.

Su Fazio, che sbarcherà presto su Discovery, dice: “Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai! È stato un farabutto Fazio: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c’è? Basta pigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il problema?”.

CLAUDIO LIPPI

Ha anche puntato il dito contro Stefano Coletta, che ha accusato di aver dato più spazio alla comunità LGBT: “Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no?”.

Claudio Lippi, la Rai si dissocia

Proprio per queste dichiarazioni, sfuma qualsiasi possibilità di collaborazione tra il conduttore e la Rai, che tramite un comunicato fa sapere: “Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG