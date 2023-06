Antonella Fiordelisi ha preso una decisione drastica a causa dei continui commenti che le arrivano da parte degli haters.

Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi è stata attivissima sui social e sopratutto su Twitter, social dove ha migliaia di fan. Tra i followers, però, ci sono anche tanti haters e Twitter è conosciuto per essere un social pieno di commenti cattivi e insulti. Per questo l’ex gieffina ha preso una drastica decisione.

Antonella Fiordelisi lascia Twitter, il motivo

nella giornata di ieri Antonella Fiordelisi ha incontrato alcuni fan ad un evento e subito dopo ha ringraziato tutti con un messaggio su twitter: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi“. Poco dopo, però, ecco un altro tweet da parte dell’influencer, decisamente diverso dal precedente.

Antonella ha deciso infatti di lasciare Twitter, non è chiaro se temporaneamente o definitivamente. Il motivo? Il troppo odio che riceve quotidianamente sul social. La ragazza ha scritto: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter!“.

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

Nonostante i moltissimi fan che Antonella ha e che la seguono con affetto, ci sono anche moltissimi haters che quotidianamente le scrivono cattiverie e insulti legati ancora a dinamiche nate all’interno della casa del GFVip.

Ovviamente la sua decisione è stata commentata parecchio sia dai fan che la supportano sia da chi invece la bacchetta: “Se fossi un parente o un amico di Edo e Antonella. Gli direi di farsi due regali. Uno disinstallare Twitter. È letteralmente il male soprattutto per lei. Due prendersi due giorni staccare da tutto e mettere il cell in una scatolina chiuso per 48 ore. Si vive meglio“, scrive un utente.

Un altro, invece, scrive: “Ora dico una cosa forte ma almeno la legge. Antonella non so se l’hai capito ma sei stata la più odiata al gf e su Twitter. Mostrarti piú matura e meno chica mala avrebbe aiutato molti a riconsiderarti e ad apprezzarti, pensaci puoi sempre migliorare”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG