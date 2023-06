Un’ex tronista di Uomini e Donne si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico: le parole dall’ospedale.

Giorgia Lucini ha fatto preoccupare i fan dopo che, nelle scorse ore, ha postato una foto dall’ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata in camice con flebo alla mano e ha scritto poche ma importanti parole per rassicurare i fan.

Giorgia Lucini in ospedale, cosa è successo

Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, si è sottoposta nelle scorse ore ad un intervento chirurgico. Lo fa sapere ai fan con delle foto su Instagram direttamente dall’ospedale, circondata dalla sua famiglia e dai suoi figli. L’influencer non ha però raccontato che tipo di intervento abbia dovuto affrontare, lasciando i fan piuttosto preoccupati.

La 30enne soffre da tempo di diastasi addominale e potrebbe essere questa la ragione del suo intervento chirurgico. Altri, invece, pensano ad un intervento di chirurgia plastica. Per il momento l’ex tronista mantiene il totale riserbo sulla questione e si è ritirata in famiglia per affrontare al meglio il periodo di convalescenza.

Sui social ha scritto: “Intervento fatto. Da persona leggermente ipocondriaca prima di addormentarmi avevo un’ansia incredibile, ma poi la professoressa e la sua equipe medica sono stati super carini e mi hanno tranquillizzata e fatto stare a mio agio il più possibile.“

Ha poi concluso dicendo: “In questi giorni magari mi farò forza e vi racconterò un po’. Nel frattempo grazie a tutti per i messaggi, ora corro a bere, mangiare e soprattutto ad abbracciare le mie cose belle”. Si riferisce ovviamente ai suoi figli, nati dall’amore con Federico Loschi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG