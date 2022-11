Scopriamo cosa sono esattamente i dabloon ovvero le monete del dio gatto di Tik Tok.

Ci sono delle cose che iniziano per gioco e che pian piano acquisiscono sempre più importanza diventando pian piano una realtà.

Ne sono un esempio i dabloon, le monete nate come meme su Tiktok e divenute sempre più famose nel giro di pochissimo tempo, creando una vera e propria inflazione. Scopriamo, quindi, tutto quel che c’è da sapere a riguardo.

Cosa sono i dabloon e come sono nati

Come già accennato, i dabloon sono nati come un meme su Tiktok, acquisendo poi sempre più successo.

donna con smartphone

A distribuirle, infatti, è un dio fatto che tramite dei video attribuisce o toglie a suo piacimento dei doni tra i quali ci sono appunto queste monete virtuali.

Da subito in grado di attirare l’attenzione, i dabloon sono nati come meme, diventando subito dopo merce di scambio per i giochi di ruolo.

Solo con il passare del tempo (davvero poco, a dirla tutta) hanno acquisito un valore reale, trasformandosi in un token registrato anche nelle piattaforme di cripto valuta.

Il tutto per una moneta “reale” e con la quale è ora possibile acquisire anche beni di consumo come oggetti di vario tipo e alimenti.

Cosa sono i dabloon

I dabloon prendono il nome dalla moneta spagnola dei pirati.

Un tipo di moneta scomparsa da tempo e che ora è tornata una auge, seppur in via virtuale, per acquistare zuppe ma anche oggetti nel mondo virtuale.

Il recente gioco del dio gatto di Tiktok ha però portato ad una vera e propria crisi per l’economia dei dabloon. E tutto per via della possibilità di ottenerli gratuitamente. Infatti, i video che lo vedono come protagonista, possono essere creati da chiunque. Cosa che può portare, quindi, ad una vera e propria inflazione e a problemi reali seppur basati su un sistema di scambio virtuale.

Motivo per cui, di recente, i giocatori stanno iniziando a creare delle regole al fine di evitare questa particolare inflazione e di moderare così il problema. Ovviamente non sono mancati anche i ribelli il cui unico intento era quello di destabilizzare la moneta. Un vero sistema che nel giro di pochi giorni è nato, cresciuto e impazzito e che ora si sta cercando in tutti i modi di riportare il più possibile alla normalità.

