Quanti tipi di caffe si possono gustare al bar o a casa? Vediamo le varietà di espresso più diffuse in Italia e quante ce ne sono al mondo.

Un caffè, se fatto bene, può rimettere al mondo. Non solo, gustato al bar o a casa, l’espresso è sinonimo di convivialità. D’altronde, fa piacere a tutti sentirsi rivolgersi la domanda: Ti posso offrire un caffè? Un modo per staccare la spina, per ritrovare la carica giusta e fare quattro chiacchiere. Vediamo quanti tipi di caffè ci sono.

Quanti tipi di caffè ci sono?

Un caffè al bar, anche se in tanti non se ne accorgono, non è sempre uguale. Oltre alla varietà di miscela che i baristi scelgono per la propria attività, può essere diverso anche il tipo di coffee che si chiede. Un espresso, ad esempio, non sarà mai uguale ad un caffè americano. Che si scelga di prenderlo zuccherato o amaro, i tipi di caffè in Italia sono:

espresso;

lungo;

ristretto o corto;

macchiato;

schiumato;

decaffeinato;

doppio;

con panna;

al ginseng;

del nonno;

freddo;

shakerato;

alla nocciola;

brasiliano;

alla Nutella;

corretto.

Questi sono i vari tipi di caffè al bar, ma volendo si possono riprodurre anche a casa. Il modo migliore per gustarsi un caffè, ovviamente, è quello classico, ovvero l’espresso. Soltanto così si assapora la sua vera essenza.

Quanti tipi di caffe esistono al mondo?

Dopo aver visto i tipi di caffè con latte e senza, vediamo in quanti modi si può chiedere un coffee. Una precisazione, a questo punto, è d’obbligo. Parlando di tipi di caffè, quelli elencati sopra sono i modi più gettonati in Italia per gustarsi, come diceva il bravo Pino Daniele, “‘Na tazzulella ‘e café“. In ogni angolo del globo, però, si possono trovare varianti diverse, come il caffè rumeno, generalmente solubile, o quello turco. Per quanto riguarda la varietà, invece, al mondo ci sono circa 60 specie di piante di caffè e solo una terza parte è commercializzabile: dall’arabica alla liberica, passando per la robusta e l’excelsa.





