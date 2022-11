Qual è il significato della canzone Formica di Angelina Mango? Il brano racconta la vita dell’artista, con una previsione per il futuro.

Angelina Mango, figlia dell’indimenticabile Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, ha una voce meravigliosa. Una delle sue canzoni, intitolata Formica, racconta tutta la sua storia: dalla nascita ad oggi, con una piccola previsione per il futuro. Vediamo il significato e il testo del brano.

Formica di Angelina Mango: il significato della canzone

Uscita nel mese di gennaio del 2022, la canzone Formica di Angelina Mango è stato prodotto da lei stessa e da Enrico Brun, Logos.Lux e dNoise. Il brano, per stessa ammissione dell’artista, è un modo per presentarsi sulle scene musicali italiane. Figlia minore dell’indimenticabile Mango e di Laura Valente, è cresciuta a pane e musica. Partendo dal giorno della sua nascita e dal nome che i genitori hanno scelto per lei, racconta la sua storia sfruttando i ricordi e il potere dei sentimenti.

“Quando son nata nevicava pure se era aprile

E mi hanno dato un nome da nonna seduta in cortile

Forse era già scritto che sarei cresciuta in fretta

E che al momento di sbagliare sarei stata già vecchia

Così nella casa del mulino bianco

Io selvatica come il capo del branco

Ho sbranato a sangue freddo le emozioni più forti, prima del tempo“.

Anche se Formica appare come una specie di ninna nanna, contiene ricordi forti: dall’autodistruzione alla sofferenza, passando per la perdita.

“Non puoi buttarti nel vuoto parlando di te

Avevo bisogno di raccontare la mia storia

La canterò in rima come un giullare di corte

Mi tolgo la corona e indosso scarpe a punta

Guarda l’orfana reale, si è annoiata a morte

Nina Nina Nina Nina Nina“.

Angelina Mango ha parlato così della sua canzone: “Formica racconta la mia storia perché soltanto raccontandola ho trovato un modo per darle un senso. Parla delle mie origini e del mio futuro, parla di me. Apre la strada ad un sound che ho cercato per tanto tempo, perché è la cosa più estrema, più lontana dal mio punto di partenza. Non c’è mai il modo giusto per presentarsi, ma questo di certo non fa troppi giri di parole“.

Ecco il video di Formica di Angelina Mango:

Formica di Angelina Mango: il testo della canzone

Quando son nata nevicava pure se era aprile

E mi hanno dato un nome da nonna seduta in cortile

Forse era già scritto che sarei cresciuta in fretta

E che al momento di sbagliare sarei stata già vecchia

Così nella casa del mulino bianco

Io selvatica come il capo del branco

Ho sbranato a sangue freddo le emozioni più forti, prima del tempo

Prima che potessero opporsi, prima del tempo

Principessa di un castello caduto in rovina

Ho già l’anima salda di una regina, di una regina

E Milano mi accoglie senza troppe domande

Mi impone solamente l’ansia sociale

Io vengo da lontano direttamente dall’altra vita

Sparata, freccia di una corda tesa

Sdraiata, il mio corpo non fa fatica

E la mia mente è sempre forte come una formica

Come una formica, come una formica, hey

Dovevi fare un pezzo piano e voce

Adesso non capisco più chi sei

Dovevi farti il segno della croce

Prima di correre così veloce

Non puoi buttarti nel vuoto parlando di te

Avevo bisogno di raccontare la mia storia

La canterò in rima come un giullare di corte

Mi tolgo la corona e indosso scarpe a punta

Guarda l’orfana reale, si è annoiata a morte

Nina Nina Nina Nina Nina

Poi a volte sono un po’ bambina

Nina Nina Nina Nina

Ninnananna ninna oh, questa bimba a chi la do

La do a chi vuole saperne di più

Chi non si ferma sulla soglia di casa

Io guardo in faccia chi lo guarda in faccia il dolore

Io guardo in faccia chi capisce l’intenzione

Non vengo dalla strada, ma di un marciapiede

So dirti il sapore, l’odore, il colore

L’amore dei ragazzi che limonano sotto il lampione

So dirti a che punto entra in gioco l’autodistruzione

So dirti dove andrò se non funziona sta canzone

So dirti com’è un corpo che muore

So dirti tutto quello che vuoi, ma non so com’è senza amore

Dovevi fare un pezzo piano e voce

Adesso non capisco più chi sei

Dovevi fare un pezzo piano e voce

Adesso non capisco più chi sei

Dovevi farti il segno della croce

Prima di correre così veloce

Non puoi buttarti nel vuoto parlando di te

Un giullare di corte, orfana reale

Un giullare di corte, orfana reale

Io vengo da lontano, direttamente dall’altra vita

Sparata, freccia di una corda tesa

Sdraiata, il mio corpo non fa fatica

E la mia mente è sempre forte come una formica

Come una formica, come una formica

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG