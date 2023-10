Domenica 8 ottobre su Rai 1 va in onda la seconda puntata d Cuori 2: ecco le anticipazioni della fiction ambientata negli anni ’60.

Domenica 1 ottobre è andata in onda la prima puntata di Cuori 2, la fiction di Rai 1 ambientata nella Torino degli anni ’60 che tanto successo aveva avuto con la prima stagione. Anche i dati di ascolto degli episodi d’esordio della nuova stagione hanno avuto un ottimo seguito e ora i fan della serie TV attendono di vedere la seconda puntata che andrà in onda domenica 8 ottobre, come sempre in prima serata (a partire dalle ore 21.25 circa) sempre su Rai 1. Ma vediamo ora che cosa ci dobbiamo aspettare dai nuovi episodi.

Cuori 2: le anticipazioni della puntata 2

Il primo episodio della seconda puntata di Cuori 2 ha come titolo “Non si può chiudere del tutto“. Agata ha finalmente preso la decisione di tornare a lavorare all’ospedale Molinette: una scelta per nulla semplice ma molto importante per la donna. Inoltre la dottoressa avrà la possibilità di eseguire in prima persona un intervento a uno degli uomini più influenti e ricchi della città. Nel frattempo Mosca sta vedendo sempre più concretizzarsi il piano architetto nelle scorse puntate.

Pilar Fogliati

Il secondo episodio è invece intitolato “La fortuna non esiste“. Alberto e Delia sono sempre più preoccupati per le condizioni di salute di Luisa, i due cercano disperatamente e un pacemaker e nella loro disperata corsa contro il tempo per cercare di salvare Luisa coinvolgono anche l’ingegner Tosi. Serenella si scopre invece sempre più attratta da Andrea e i due continuano ad avvicinarsi sempre di più mentre, a proposito di relazioni sentimentali, Fausto è sempre più distratti da ciò che prova per Virginia.

Cuori 2: il cast della fiction

I tre principali protagonisti di Cuori 2 sono sempre Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello (gli stessi protagonisti che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso della prima stagione) che tornano ovviamente a essere interpretati rispettivamente da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.