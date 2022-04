La Croazia vanta delle località davvero bellissime. Vediamo dove andare in vacanza, sia le mete più turistiche che quelle più tranquille.

Diventata meta molto gettonata soprattutto negli ultimi 15/20 anni, la Croazia vanta spiagge bellissime e mare cristallino. Il Paese offre sia località super affollate che altre estremamente tranquille, così come lidi attrezzati e zone completamente selvagge. Vediamo dove andare in vacanza in Croazia.

Croazia: dove andare per una vacanza da sogno

La Croazia vanta delle località davvero belle, specialmente per quel che riguarda la costa. Le spiagge, alcune delle quali sono ancora incontaminate, sono tante, per cui è difficile fare una scelta. Lungo la riviera, da nord a sud, si incontrano quattro grandi zone: la penisola dell’Istria, il Golfo del Quarnaro, la Dalmazia centrale e la Dalmazia meridionale. Ognuna di queste aree, tra l’altro, vanta anche numerose isole, per cui non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ovviamente, è bene scegliere dove andare in vacanza in Croazia anche in base alle proprie esigenze. Se, ad esempio, volete godervi qualche giorno di relax unito ad un po’ di sano divertimento, potete optare per Hvar. Qui è possibile godere di spiagge bellissime, visite culturali nelle vicine Spalato e Zara e serate all’insegna della movida.

L’Istria, invece, è la meta ideale per coloro che cercano una vacanza all’insegna del relax. Da Pola (Pula) a Rovigno (Rovinj), passando per Parenzo (Porec): sono tutte località adatte a famiglie, coppie e, perché no, gruppi di amici. De queste zone, tra l’altro, si possono raggiungere isole davvero carine, come: Krk, Rab, Lussino e Cres.

Tra le mete turistiche della Croazia più ambite di sempre c’è la riviera di Makarska. Sull’isola di Brac c’è la spiaggia di Zlatni Rat, da molti considerata la più bella di tutto il Paese, mentre da Zara si possono raggiungere le isole Kornati. Se preferite località poco affollate, optate per l’isola Dugi Otok oppure Vis.

Croazia, mare: dove andare?

In Croazia le vacanze estive fanno rima anche con Dubrovnik, separata dal resto del Paese dallo sbocco del mare della Bosnia-Erzegovina. L’isola di Korcula è un vero e proprio gioiellino, con diverse spiagge poco affollate e con acqua limpida, così come lo è la penisola di Peljesac. Infine, se volete fare una vacanza da pascià, scegliete l’isola di Mljet. Qui, secondo la leggenda, Ulisse rimase bloccato per sette anni a causa del fascino della dea Calipso.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG