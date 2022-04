L’Eurovision Song Contest 2022 si avvicina: qual è il prezzo dei biglietti? Vediamo il costo e i ticket disponibili.

Dopo anni e anni, l’Eurovision Song Contest 2022 torna in Italia. La location scelta, come sappiamo da mesi, è la bellissima Torino. Visto che la data del debutto si avvicina, vediamo qual è il prezzo dei biglietti e quali ticket sono disponibili per i semplici spettatori.

Euovision 2022: i biglietti disponibili

Dal 10 al 14 maggio 2022, il Pala Olimpico di Torino ospiterà l’Eurovision Song Contest. Qualche giorno fa, gli organizzatori dell’evento musicale di interesse mondiale avevano dichiarato che i biglietti per assistere allo spettacolo erano del tutto esauriti. Nelle ultime ore, però, sono spuntati nuovi ticket, disponibili sul sito di Ticketone. E’ necessario registrarsi e si possono acquistare massimo quattro ingressi ad utente. C’è ampia libertà di scelta per il posto da accaparrarsi, sia per quel che riguarda il settore che il giorno. Al momento, sono disponibili biglietti per tutte le serate e per ogni posizione.

Il prezzo dei biglietti per l’Eurovision 2022 variano in base alla data che si sceglie e al posto che si desidera. Per quel che riguarda le serate, ci sono: Live show, trasmesso in diretta televisiva il 10 maggio (prima semifinale), il 12 maggio, ovvero la seconda semifinale, e il 14 maggio, cioè la finalissima. I responsabili dell’evento hanno messo in vendita anche i ticket per il Jury Show, previsto per 9, 11 e 13 maggio. Si tratta delle prove generali, quando i cantanti si esibiranno davanti alla giuria e otterranno una prima votazione. Infine, ci sono anche i ticket per i Family Show, in scena all’ora di pranzo il 10, 12 e 14 maggio. Generalmente, queste prove sono destinate alle famiglie che vogliono consentire ai figli di partecipare, anche se in modo diverso, all’Eurovision.

Euovision 2022: prezzo biglietti

I biglietti per il Song Contest 2022, come già sottolineato, hanno prezzi diversi in base alla serata e al posto che si sceglie.

Prima semifinale / Jury Show – Lunedì 9 maggio, ore 21:00:

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Family Show – Martedì 10 maggio, ore 15:00

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Live TV Show – Martedì 10 maggio, ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello Categoria 1: 250 €

Primo anello Categoria 2: 200 €

Secondo anello Categoria 1: 150 €

Secondo anello Categoria 2: 100 €

Primo anello Visibilità limitata: 80 €

Audio Seat: 50 €

Seconda semifinale / Jury Show – Mercoledì 11 maggio, ore 21:00

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Family Show – Giovedì 12 maggio, ore 15:00

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Live TV Show – Giovedì 12 maggio, ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello Categoria 1: 250 €

Primo anello Categoria 2: 200 €

Secondo anello Categoria 1: 150 €

Secondo anello Categoria 2: 100 €

Primo anello Visibilità limitata: 80 €

Audio Seat: 50 €

Finale / Jury Show – Venerdì 13 maggio, ore 21:00

Primo anello Categoria 1: 150 €

Primo anello Categoria 2: 100 €

Secondo anello Categoria 1: 70 €

Secondo anello Categoria 2: 50 €

Primo anello Visibilità limitata: 40 €

Audio Seat: 30 €

Family Show – Sabato 14 maggio, ore 13:30

Primo anello Categoria 1: 150 €

Primo anello Categoria 2: 100 €

Secondo anello Categoria 1: 70 €

Secondo anello Categoria 2: 50 €

Primo anello Visibilità limitata: 40 €

Audio Seat: 30 €

Live TV Show – Sabato 14 maggio, ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello Categoria 1: 350 €

Primo anello Categoria 2: 300 €

Secondo anello Categoria 1: 250 €

Secondo anello Categoria 2: 200 €

Primo anello Visibilità limitata: 150 €

Audio Seat: 100 €

