Conduttore e showman molto apprezzato, Piero Chiambretti è famoso anche per la sua lingua pungente. Difficilmente incassa un colpo senza rispondere a tono e forse è anche per questo che il grande pubblico si è affezionato a lui. Diamo uno sguardo alle citazioni e agli aforismi che ha partorito nel corso della sua lunga carriera.

Piero Chiambretti fa parte del mondo dello spettacolo da anni ed anni, da quando nel 1983 ha esordito su Rai1 con il programma Forte Fortissimo Tv Top, accanto ad altri artisti in erba, quali Barbara d’Urso, Gigi Marzullo e Corinne Cléry. Da quel momento in poi, la sua carriera è stata un continuo crescendo e la sua lingua, talvolta pungente, ha partorito citazioni che sono passate alla storia. Di seguito, alcune delle frasi più celebri di Piero Chiambretti:

Non solo pensieri legati al momento o all’attualità, Piero Chiambretti si è espresso anche su diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e della politica nostrana. Da Silvio Berlusconi ad Emilio Fede, passando per Francesco Totti: sono tanti i Vip che sono entrati nel suo mirino.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram