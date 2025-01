Critiche a Stefano De Martino, Selvaggia Lucarelli si schiera: il messaggio a sorpresa

Nelle scorse ore Stefano De Martino è stato criticato da Aldo Grasso. Selvaggia Lucarelli ha preso una netta posizione.

Sta facendo ascolti record su Rai 1 e sta mettendo a frutto le sue doti da conduttore. Stiamo parlando di Stefano De Martino che, al netto dei risultati fin qui ottenuti ad Affari Tuoi e non solo, ha ricevuto comunque delle critiche. In questo senso è stato Aldo Grasso ad avere un giudizio non positivo sul suo conto tanto da portare Selvaggia Lucarelli ad intervenire.

Stefano De Martino e le critiche di Aldo Grasso

“Stefano De Martino, parliamone senza nulla di personale, anzi dicendo che gli hanno affidato una rubrica, Affari Tuoi, e lui è riuscito ad aumentare gli ascolti”. Ha commento in questo modo Aldo Grasso per il Corriere della Sera, il recente exploit del presentatore su Rai 1 non risparmiandogli, però, critiche…

Selvaggia Lucarelli

“Però siamo all’interno di un format. L’idea di parlare di lui c’è, perché la sensazione è che la Rai voglia farne la nuova star di Viale Mazzini”, ha continuato il critico di televisione.

Da qui il dubbio: “È, però, in grado De Martino di ricoprire questo ruolo? Io ho qualche dubbio, nel senso che non mi sembra abbia un grande carisma”.

Grasso ha insistito, in sintesi, sul fatto che al buon Stefano mancherebbero le basi per svolgere tale ruolo. In più lo ha spesso definito ballerino, lavoro che ormai ha smesso di fare da tempo.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Le parole di Grasso hanno generato la curiosa e forte replica di Selvaggia Lucarelli che ha preso le difese del presentatore di Rai 1.

Sui social, infatti, facendo riferimento ai commenti di Grasso, la Lucarelli ha detto: “Poi c’è il capolavoro di Aldo Grasso su De Martino. Secondo lui gli mancano LE BASI per fare lo showman. Uno che sa cantare, ballare e condurre è privo di BASI. Certo”.

E ancora. “Poi lo chiama ‘IL BALLERINO’. In effetti conduce uno dei programmi di punta della Rai sulle punte. ‘IL BALLERINO’”.

Vedremo se qualcuno vorrà intervenire per rispondere sulla vicenda o se la questione si chiuderà in un nulla di fatto.