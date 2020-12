Il nostro star bene parte prima da noi stesse e viene per primo. Il tutto sempre con positività e tanti sorrisi, magari prendendosi un po’ in giro!

Per le nostre nonne a 50anni iniziava la vecchiaia, per le nostre mamme già la solfa era cambiata, oggi avere 50anni può rappresentare non solo un punto di svolta, ma una vera e propria rinascita. Una maggiore consapevolezza di sé, molta più curiosità verso nuovi trattamenti, nuove cure, nuove esperienze con scienza e medicina in evoluzione continua.

Tanta voglia di fare, altro che fare la calzetta… Dunque in questo raccoglitore io, Cristina detta La Cri, donna matura ma con ancora tanto da fare e da dire (e io parlo parlo parlo) cerco di trasmettere il messaggio che il nostro star bene parte prima di tutto da noi stesse e viene per primo. Il tutto sempre con positività e tanti sorrisi, magari prendendosi un po’ in giro!

La nascita del blog

Cristina Pagni. Gonna tulle, top maglia di @mooimilano. Foto di @claraparmigiani

50enni.blog è nato nel giugno 2017 come blog (praticamente il primo in Italia) di riferimento a tutto tondo per le donne over50, ma con un occhio anche a chi è semplicemente ancora “Anta”.

Il blog non è nato per gioco, anzi… Dopo avere fatto la mamma e qualche consulenza commerciale, mi sono reinventata un lavoro, inusuale alla mia età. Scrivere per me è catartico, mantiene la mia mente, già curiosa per natura, vivace.

Un progetto ardito, essendo l’utenza più ristretta e molto meno social rispetto a quella di una “Chiara Ferragni”, ma al tempo stesso un’utenza che meriterebbe a mio parere di avere una maggiore attenzione da parte dei brand del fashion, essendo oramai classificata come “big spender”. Il blog è stato aperto con Raffaella, che si è occupata, sino alla sua fuoriuscita nel novembre 2018, prevalentemente della sezione beauty e wellness.

Io, e ci tengo a sottolineare per passione e non per background, ho sempre seguito la sezione Fashion. Tanti contenuti anche di lifestyle con suggerimenti per il tempo libero, qualche chiacchiera tra il serio ed il faceto e qualche curiosità. Ho intervistato in tre anni e mezzo tante donne che mi ispiravano e ho parlato di altre in quanto da me reputate esperte (con qualche “intrusione” maschile).

50enni.blog cresce: contributor e social

Cristina Pagni. Camicia nera chiffon di @mooimilano. Foto di @claraparmigiani

Da qualche tempo mi avvalgo di qualche contributor esterna, come le mie colleghe del progetto #superanta, che hanno tanto da insegnare anche a me, e di qualche esperto di spicco, come il personal trainer Michele Cattania e la Prof.ssa Rossella Nappi, vicepresidente della Società Italiana della Menopausa e Primario al S.Matteo di Pavia, tanto per citarne alcuni.

Sul mio profilo Instagram da qualche mese mi occupo prevalentemente di moda. Un impegno che sta rivoluzionando le mie giornate (per noi donne dovrebbero essere di 48 ore!). Ma ci tengo d’altro canto a rispondere a tutte le mie lettrici, mi aiuta tra l’altro a crescere e migliorare, dando loro un servizio sempre più a target.

Stare bene dentro e fuori a 50 anni

Cristina Pagni. Camicia blu in seta di @lacamiciabianca Bijoux @benbar Foto di @matteodagostino

La mente governa il nostro corpo e le nostre scelte. Facile farsi sopraffare, in un momento così delicato come la menopausa, da emozioni negative. Tutta la nostra voglia di fare si scontra spesso con un corpo che ineluttabilmente cambia, con un viso che mostra sì che abbiamo vissuto, ma che a volte non ci piace, con qualche acciacco dovuto all’età biologica e a qualche malessere dovuto al crollo degli estrogeni.

Per sentirsi bene con sé stesse si può e si deve lavorare su più fronti. Per questo motivo raramente troverete sui social mie foto in cui sono triste (anche se, dietro le quinte, qualche momento difficile lo vivo pure io, oltre a dovere giocare a fare la modella a 56 anni…): cerco di trasmettere positività, cerco di motivare a non arrendersi, a tenersi impegnate, ad accettarsi, elargendo qualche piccolo consiglio pratico che potrebbe spingere le mie lettrici a superare indenni questo giro di boa e a riprendere in mano la propria vita con rinnovato entusiasmo.

Il claim di 50enni.blog è “La vita comincia a cinquant’anni” e il mio mantra “i sogni non hanno data di scadenza”: che ne dite? Questa sono io.