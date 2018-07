Cristina Marino e Luca Argentero: vacanze super bollenti…altro che crisi!

Cristina Marino e Luca Argentero più innamorati che mai: la coppia in questi giorni si sta godendo il sole e il mare della Grecia…

Vacanze bollenti per la coppia Luca Argentero e Cristina Marino. Crisi decisamente superata a quanto sembrerebbe. I due, infatti, sono volati a Mykonos e si stanno godendo alcuni giorni di relax e soprattutto di passione.

L’attrice, che dal 2015 ha letteralmente stregato con il suo charme e il fisico scolpito uno dei più belli d’Italia, continua ad ammagliare Argentero con i suoi “outfit” da spiaggia. Pare, infatti, che la sosia di Brigitte Bardot scelga spesso di godersi il sole e il mare senza costume… e forse anche con la complicità dell’occhio languido del suo fidanzato.

Ecco che cosa aveva raccontato l’attrice al settimanale Nuovo: “Sul fronte privato sono innamorata e molto felice, dal punto professionale sono molto entusiasta.(…) Siamo impegnati tutti e due sul set. Lui per un altro film, io per una serie tv di Mediaset dove avrò un piccolo ruolo.

Però siamo riusciti lo stesso a ritagliarci uno spazio tutto per noi: faremo un viaggio all’estero, oltre a passare qualche giorno in Puglia, la terra di origine di mia madre”.

Cristina Marino, innamorata e felice, è impegnata sul set di Tafanos

Cristina Marino al momento è impegnata sul set di una nuova produzione Sky “Tafanos” nel ruolo di Sylvie. Ecco che cosa ha raccontato sul suo personaggio al settimanale Nuovo:

“Ci somigliamo. Pure lei è davvero molto tosta, una donna d’azione e anche sexy. Però non è certo la classica ‘bona’ che si fa corteggiare. In questo film – dove un gruppo di ragazzi che è all’estero con il programma di studio Erasmus si ritrovava a vivere un weekend di paura e viene assalito da uno sciame di tafani – lei prenderà in mano la situazione e cercherà di ammazzare gli insetti usando il suo reggiseno.”

