Crisi di Stato è l’ultima travolgente canzone di Fedez. Qual è il significato del brano? Il romanticismo disilluso fa da padrone.

Crisi di Stato è l’ultima canzone lanciata da Fedez. Il brano, presentato in anteprima durante la finale di X Factor, ha un ritmo pop con sonorità nuove, che dimostrano ancora una volta che Federico Lucia ha voglia di osare. Vediamo il testo e il significato.

Crisi di Stato di Fedez: il significato della canzone

Presentata il 5 e uscita il 9 dicembre 2022, la canzone Crisi di Stato di Fedez è stata scritta dallo stesso artista e da Davide Petrella, Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Quest’ultimo ne è anche produttore. Il brano, che Federico Lucia ha cantato per la prima volta durante la finale di X Factor, sembra essere una specie di analisi sull’ultimo anno di vita del rapper. Il tumore al pancreas ha irrimediabilmente segnato la sua esistenza, ma gli ha anche concesso di ritrovare amicizie che erano andate perse e confermare l’amore di quanti non l’hanno mai abbandonato.

“Forse ho capito che sei tutto l’amore che non ho

Io sono tutti i casini che non hai

E tu per me sei la crisi di stato“.

Fedez parla di amore, paragonando i sentimenti che prova ad una crisi di Stato. Cita perfino Sophia Loren e Marcello Mastroianni, sottolineando che lui e la partner non avranno una seconda possibilità.

“Giochiamo al dottore che ci fa bene

Tutto l’amore che non ho

Tutti i casini che non hai“.

Crisi di Stato di Fedez parla di un romanticismo disilluso, tanto che il brano comincia in modo dolce per poi esplodere in un ritornello frenetico e travolgente.

Ecco il video di Crisi di Stato di Fedez:

Crisi di Stato: il testo

Ma che stupido

Figlio unico

Mi capisci mi sa solo tu…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG