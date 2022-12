Elon Musk ha dato l’annuncio ufficiale: Twitter aumenterà il numero di caratteri.

Twitter è uno dei social più usati e amati al mondo. Spesso, però, gli utenti hanno lamentato quella che per tanto tempo è stata una delle sue principali caratteristiche, ovvero il numero ridotto di caratteri consentiti per ogni singolo post. Un problema che, a quanto pare, sarà risolto a breve. Proprio in questi giorni, infatti, è arrivata la conferma ufficiale dal CEO Elon Musk.

Nella risposta ad un utente, Musk ha infatti reso vere le recenti voci che aleggiavano intorno a Twitter e ai suoi cambiamenti.

Come si evolverà Twitter: le parole di Elon Musk

Le voci erano nell’aria ormai da un po’ ma senza una conferma ufficiale. Proprio in questi giorni, però, sembra essere arrivata la conferma ufficiale.

Lo stesso Elon Musk, attraverso il suo account di Twitter ha infatti risposto ad un utente che chiedeva conferma sull’aumento dei caratteri. La risposta è stata comunque piuttosto evasiva, tanto che a parte la possibilità del cambiamento non si sa ancora quando questo dovrebbe avvenire.

Andando al numero di caratteri in più, pare che gli stessi passeranno dagli attuali 280 a ben 4000.

Un cambiamento che gli utenti dell’App non stanno prendendo tutti in modo positivo.

Se per alcuni, un aumento dei caratteri consentiti è infatti un aspetto positivo, per altri 4000 sono così tanti da snaturare Twitter stesso. In tanti hanno infatti affermato che l’uso di 4000 caratteri porterebbe l’app di messaggistica ad assomigliare più a Facebook e che sarebbe stato meglio optare per una via di mezzo.

Quanti caratteri aveva Twitter all’inizio

A dirla tutta, questa non è la prima modifica al numero di caratteri su Twitter. In origine, infatti, l’app di messaggistica ne consentiva solo 120. Si potrebbe addirittura dire che questa corsa alla scelta delle parole giuste, per un certo tempo, è stata anche parte del suo successo.

Con il tempo, però, le esigenze di chi scrive hanno portato ad un aumento che oggi ha reso possibile l’uso di 280 parole. Un cambiamento che a quanto pare durerà a breve, visto il possibile aumento a così tanti caratteri da non doversi più preoccupare di come formulare al meglio i propri pensieri.

