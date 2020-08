La crema doposole è molto importante per ridare idratazione ed elasticità alla pelle dopo una lunga esposizione ai raggi del sole. Ecco quando applicarla

Proteggere la nostra pelle dai raggi del sole è ormai diventata un abitudine e per questo andiamo alla ricerca non solo del miglior prodotto, ma anche con diverso SPF, a seconda del tipo di pelle. Un ruolo marginale, ma non per questo meno importante, inoltre, è quello svolto dalla crema doposole. Spesso, inoltre, viene sostituita da quella idratante, pensando che il principio sia lo stesso. In realtà questa è un mito da sfatare, dal momento che la crema doposole è importante tanto quanto il protettivo.

Crema doposole: perché è importante

A spiegarne il suo effetto benefico, inoltre, è stata Raffaella Gregoris, fondatrice del marchio Bakel, durante un’intervista rilasciata a Bazaar Italia.

Durante l’esposizione al raggi del sole, inoltre, bisogna proteggere la pelle con un giusta crema solare. Non bisogna, però, dimenticare che dopo è opportuno usare una crema con i giusti agenti antiossidanti, ma soprattutto con un’azione lenitiva.

Gli ingredienti che una crema doposole, perfetta, deve contenere sono: olio di jojoba, aloe vera, pantenolo. Inoltre è importante che ci sia, all’interno, anche dell’acido ialuronico per ridare idratazione alla nostra pelle.

ragazza mare

Crema doposole: dove applicarla e quando

La crema doposole, inoltre, va applicata tendenzialmente di sera, subito dopo aver fatto la doccia. Questo perché è importante aver tolto, dal nostro corpo, ogni residuo di salsedine e di crema protettiva, usata precedentemente.

Alcune persone, inoltre, la usano anche mentre sono in spiaggia, semmai sotto l’ombrellone. Questo non è sbagliato, anzi, però bisogna sempre rimuovere i residui di protezione messi precedentemente.

Tutti noi sappiamo che l’esposizione al sole può accelerare l’invecchiamento cutaneo. Per questo motivo è possibile applicare sulla pelle, prima della protezione, un serio con all’interno dell’acido ialuronico o lactobionico. Importante, inoltre, applicare tale serio soprattutto sul viso e sul contorno occhi.

La crema doposole, infine, non va applicata solo su tutto il corpo. Ma anche sul viso e sul contorno occhi, che sono le zone più sensibili.