WhatsApp, accanto ai messaggi spunta una lente d’ingrandimento: ecco a cosa serve questa nuova icona, simbolo di una nuova funzione anti fake news.

C’è una nuova funzione all’interno di WhatsApp, ed è una funzione anti fake news. Il noto servizio di messaggistica istantanea dichiara guerra alle false notizie grazie a una nuova iconcina a forma di lente d’ingrandimento. Un piccolo simbolo che alcuni utenti hanno già notato accanto ad alcuni messaggi, senza capire quale fosse il suo significato. Scopriamo insieme a cosa serve questa nuova opzione, pronta a fermare sul nascere le cosiddette ‘catene di Sant’Antonio’ quando portatrici di fake news.

WhatsApp, lenti d’ingrandimento: a cosa servono

La nuova funzione di WhatsApp è diventata disponibile in Italia il 3 agosto 2020 e a breve sarà disponibile per tutti gli utenti del servizio di proprietà del gruppo Facebook. Ma a cosa serve? Stando a quanto riferito dal blog ufficiale, cliccando sulla lente d’ingrandimento potremo avere l’immediata possibilità di verificare se il contenuto dei messaggi sia attendibile o meno.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Cliccando sull’icona si aprirà infatti in automatico il browser di navigazione del proprio telefono, indirizzato alle notizie verificate riguardanti il contenuto del messaggio ricevuto. In questo modo si potrà capire immediatamente se ci troviamo di fronte a una bufala o meno.

WhatsApp contro le fake news

L’obiettivo principale di Menlo Park è ovviamente limitare la diffusione di messaggi indesiderati o contenenti notizie false, negli ultimi anni cresciute esponenzialmente su tutto l’universo social dell’azienda americana, WhatsApp compreso. Ma quando arriverà ufficialmente questa nuova funzione sui nostri telefoni? L’annuncio per l’Italia è arrivato il 3 agosto, ma l’icona sarà disponibile per tutti gli utenti solo nel corso di qualche settimana. Si tratta di un aggiornamento che non riguarderà solo l’Italia, ma anche altri grandi paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Brasile e il Messico, come molti degli upgrade più recenti, ad esempio quello riguardante gli sticker animati infiniti.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/