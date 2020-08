Per gli appassionati di serie TV il mese di agosto non sarà quello delle vacanze: sono infatti numerose le uscite in programma.

Altro che mese delle vacanze, per gli amanti delle serie TV quello di agosto è infatti un mese come gli altri, un’occasione per vedere le nuove puntate dei propri show preferiti. Tra Netflix, Amazon Prime Video e tutte le altre piattaforma streaming e canali televisivi, sono infatti numerose le serie TV che torneranno con le nuove stagioni o che faranno il proprio debutto assoluto sperando di conquistare un vasto pubblico. Vediamo ora quali sono le serie in uscita ad agosto 2020.

Serie TV in uscita ad agosto 2020

Tra le novità più interessanti c’è The Head, serie TV targata Amazon Prime Video, composta da sei episodi, il cui debutto è previsto il 5 agosto e nel cui cast lavora anche Alvaro Morte, il Professore de La Casa di Carta. The Head è un thriller ambientato tra i ghiacci dell’Antartide.

Il 6 agosto torna invece su Netflix The Rain con la terza stagione. La serie TV danese è stata un vero e proprio successo a livello internazionale, tanto che c’è grande attesa per i nuovi episodi.

locandina The Rain

Sempre su Netflix il 7 agosto arriva The New Legends of monkey, in cui troviamo una vecchia divinità pietrificata tornare in vita e un gruppo di giovani guerrieri alla ricerca di sei rotoli sacri che rappresentano l’unica possibilità per salvare il pianeta dal male.

Passando invece a Sky Atlantic, dal 10 agosto sarà possibile vedere Save Me, il cui protagonista è Nelly Rowe, un uomo disoccupato che non vede la figlia Jody da circa dieci anni. Un giorno, però, la ragazza scompare…

Tra e novità di agosto c’è poi 3%, che farà il proprio debutto su Netflix il 14 agosto. La trama è incentrata su un isola che è un vero e proprio paradiso terrestre ma solo il 3% della popolazione potrà andarci. Cosa è disposta a fare la gente per trasferirsi lì?

Sempre il 14 agosto su Apple TV + arriverà la Comedy Ted Lasso, con protagonista un bizzarro allenatore.

Il 21 agosto sarà poi il ritorno di Lucifer su Netflix con gli episodi della quinta stagione. Così come The Rain, stiamo parlando di un altro grande successo internazionale.