Da Petra a We are who we are di Luca Guadagnino: sono tante le novità, tra serie TV e film, in arrivo su Sky per la stagione 2020/2021.

Anche Sky, così come molte altre emittenti televisive, ha svelato i propri palinsesti per la prossima stagione televisiva, a partire dall’autunno 2020. Gli appassionati di film e di serie TV potranno vedere numerose nuove produzioni (alcune anche d’autore) o anche tornare a guardare le nuove stagioni di diverse serie di grande successo. Vediamo ora quali sono le serie TV e i film che saranno trasmesse su Sky nella stagione 2020/2021.

Sky: le serie TV e i film della stagione 2020/2021

Tra le prime novità che arriveranno su Sky c’è Petra, serie TV con protagonista Paola Cortellesi che farà il proprio debutto il 14 settembre su Sky Cinema. Il personaggio è stato creato dalla scrittrice Alicia Jimenez-Bartlett negli anni ’90.

Molta attesa è anche We are who we are, serie TV in arrivo a ottobre su Sky Atlantic diretta da Luca Guadagnino. Anche per questo motivo è molto attesa da spettatori e critici.

Luca Guadagnino

Sempre su Sky Atlantic in autunno arriverà anche Romulus, serie TV diretta da Matteo Rovere in cui viene raccontata, tra mito, realtà e leggenda, la storia della fondazione di Roma.

Su Sky Cinema torna poi con due nuove storie I delitti del BarLume. La seguitissima e amatissima serie TV è tratta dai romanzi di Marco Malvaldi e ha come protagonisti gli avventori del mitico BarLume di Pineta.

Tornando ai tempi dell’Antica Roma, oltre a Romulus nel 2021 arriverà su Sky Atlantic anche Domina, dramma con protagonista Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla.

Fra le serie TV più attese c’è poi Speravo de morì prima. Prima di cosa? Di vedere Francesco Totti smettere di giocare. La serie è tratta dalla biografia dell’ex capitano della Roma, Un capitano.

Altra serie d’autore, oltre a We are who we are, è A casa tutti bene firmata da Gabriele Muccino. La serie è basata sul film dello stesso regista romano e arriverà su Sky nella primavera del 2021.

Fonte foto: https://www.facebook.com/sky/