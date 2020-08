Un gioco di società si trasforma in una notte di paura e follia: è quanto accade in Game Night – Indovina chi muore stasera?. Ecco le location del film.

Una serata tra amici, giochi di società e giochi di ruoli. E poi l’imprevedibile, l’immaginazione che diventa realtà, il gioco che diventa incubo. E’ quello che accade in Game Night – Indovina chi muore stasera?, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 e diretto a quattro mani da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. A differenza di quello che si potrebbe pensare, la pellicola non è un horror (come altre con una trama simile) ma un thriller leggero con i toni della commedia, capace di strappare più di qualche risata agli spettatori. Vediamo ora quali sono le location di questo film.

Game Night – Indovina chi muore stasera?: le location del film

Game Night – Indovina chi muore stasera? inizia in un pub dove si sta svolgendo un grande gioco di società tra i clienti: è qui che i due protagonisti principali, Max e Annie, si conoscono e inizia la loro storia d’amore.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GameNightWB/

Il pub dove ha inizio la storia e tutte le altre location utilizzate dai registi John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein si trovano ad Atlanta, città dove a partire dall’aprile del 2017 è stato interamente girato il film.

Game Night – Indovina chi muore stasera?: il cast del film

I due protagonisti principali di Game Night – Indovina chi muore stasera?, Max e Annie, sono interpretati rispettivamente da Jason Bateman e da Rachel McAdams. Il primo è il protagonista della serie TV Ozark e ha lavorato in tante altre commedie tra cui Come ammazzare il capo… e vivere felice (e del suo sequel), la seconda ha lavorato, tra gli altri, in Sherlock Holmes e Midnight in Paris.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Kyle Chandler, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Kylie Bunbury, Jesse Plemons, Michael C. Hall, Danny Houston, Jeffrey Wright e Chelsea Peretti.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GameNightWB/