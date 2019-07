Crema anticellulite: le migliori si comprano su Amazon!

Sappiamo che bere tanto e fare sport sono le cure migliori, ma una crema anticellulite efficace è un ottimo aiuto. Qual è la migliore? Esiste davvero una crema in grado di fare la differenza?

La cellulite è un inestetismo della pelle: quasi tutte le donne ce l’hanno, quindi tranquillizzatevi e sfatiamo questo mito terribile! Si sa che il modo migliore di ridurre e prevenire la sua formazione è fare sport e mantenere uno stile di vita sano (e un’alimentazione corretta). È senza dubbio il caso di smettere di credere ai miracoli promulgati dalle case farmaceutiche e cosmetiche, perché ogni crema anticellulite ha la funzione di coadiuvare l’attività fisica, non certo di sostituirla.

Detto questo, ci sono sicuramente delle creme anticellulite efficaci, che possono amplificare l’effetto dell’esercizio. Vediamo insieme le migliori!

Le migliori creme anticellulite

• Crema anticellulite 15 giorni, Somatoline Cosmetic. Il brand, con oltre 40 anni di esperienza in questo ambito, è senza dubbio uno dei più apprezzati. L’offerta è composta principalmente da 2 principi attivi: levotiroxina e escina che sono in grado di ridurre il tessuto adiposo in soli 15 giorni.

• Crio-gel anticellulite, Collistar. È la “migliore” secondo i test di Altroconsumo. Da applicare 2 volte al giorno, combina aromaterapia e criocosmesi (ovvero l’azione del freddo) per stimolare il microcircolo e regalare un immediato effetto lifting e tensore della zona.

Si assorbe subito a contatto con la pelle e il mix di alfa-idrossi-acidi vegetali aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite.

• Olio Anticellulite alle 10 Erbe, Khadi. Si tratta di un trattamento vegetale a base di oli ayurvedici – tra cui l’olio di senape e di sesamo – e spezie come la curcuma e lo zafferano.

Promette risultati dopo alcune settimane: aiuta a levigare la pelle, scioglie il grasso in eccesso ed elimina le tossine grazie all’effetto riscaldante. Il consiglio è di applicarlo effettuando un sapiente automassaggio per potenziare i risultati.

• Crema Anti Cellulite Naturale, Antos. Questo prodotto è la dimostrazione che si possono ottenere buoni risultati anche senza spendere una fortuna.

A base di olio di Mandorle dolci, estratti di Centella, e molti altri prodotti completamente di origine naturale, migliora la circolazione e rassoda i tessuti.

• Crema anticellulite, Barò Cosmetics. Promette risultatati in 4 settimane: una pelle più tonica, distesa, elastica ed idratata e il tutto senza vaseline, alcol, parabeni e paraffine.

I principi attivi sono quelli dell’uva, la stessa che ci da il Barolo, il vino rosso piemontese più famoso al mondo, un frutto ricco di polifenoli antiossidanti. Il sito ufficiale la definisce “L’anticellulite naturale più venduto del 2017“.

• Defence Body anticellulite, Bionike. Tutta la linea DEFENCE è formulata per ridurre i rischi di intolleranza e adatta alle pelli sensibili (senza conservanti, profumo e fonti di iodio). L’odore è un po’ pungente per via degli ingredienti che lo compongono, ma la texture è molto fluida e a rapido assorbimento.

Test clinici effettuati sul prodotto ne hanno sottolineato l’effetto drenante, levigante e la capacità di ridurre la buccia d’arancia.