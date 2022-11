Covid e mascherine: in alcune Regioni italiane sono e saranno ancora obbligatorie per tutto l’inverno, ma solo in determinati luoghi.

In alcune Regioni italiane, i presidenti hanno deciso di mantenere l’obbligo delle mascherine. Solo in determinati luoghi, quindi, bisognerà continuare ad indossare i dispositivi di protezione. Vediamo dove si mantiene questa misura e, soprattutto, in quale occasioni è necessario averla con sé.

Covid e mascherine: ecco le Regioni dove sono ancora obbligatorie

Anche se il Covid sembra ormai sparito dalla testa degli italiani, il virus circola ancora. Lunedì 31 ottobre 2022 è scaduto l’obbligo delle mascherine all’interno degli ospedali e delle Rsa, ma alcune Regioni hanno deciso di prolungare l’utilizzo del dispositivo di protezione. In attesa che il Governo Meloni prenda una decisione in merito, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha già comunicato la sua decisione: “La forte campagna di vaccinazione sviluppatasi grazie al senso di responsabilità dei cittadini ha contenuto enormemente la situazione epidemica. Ma il permanere di livelli di contagio non marginali obbliga alla prudenza, in modo particolare rispetto a pazienti e fasce deboli negli ospedali e nelle Rsa“. In Campania, l’obbligo delle mascherine resta in vigore per il personale medico, sanitario e per i visitatori di tutte le strutture sanitarie.

Dello stesso parere di De Luca è Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. “Prendo atto dell’autorevole parere espresso da virologi, immunologi ed epidemiologi di chiara fama internazionale e mi auguro che il Consiglio dei ministri di oggi si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti“, ha dichiarato la Moratti dicendosi favorevole all’utilizzo della mascherina nei luoghi ospedalieri.

Covid: mascherina sì o mascherina no? Il parere dei virologi

La linea della Campania e della Lombardia dovrebbe essere presa anche dalla Regione Lazio. “Almeno per tutto il periodo dell’influenza stagionale classica che si sovrapporrà al Covid” l’utilizzo delle mascherine è “opportuno“. Tralasciando le decisioni delle regioni nostrane, è bene sottolineare che quasi tutti i virologi concordano nel mantenere l’obbligo dei dispositivi di protezione all’interno degli ospedali e delle Rsa. “Se c’è una cosa positiva che avremmo dovuto imparare dalla pandemia è proprio l’uso della mascherina negli ambiento a rischio, dove ci sono molte persone fragili. Toglierla in questo momento, con il virus del Covid, ma anche con l’influenza ancora in circolazione, è sbagliato. Penso che potremmo anche decidere di tenerla sempre negli ospedali e nelle Rsa per tutelare chi è ricoverato“, ha dichiarato l’immunologa Antonella Viola a Fanpage.

