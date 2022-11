Cos’è la via Francigena? Itinerario nato in epoca medievale, oggi è un percorso ministeriale riconosciuto dalle Belle Arti.

Nata in epoca medievale per collegare i territori dei Franchi a Roma, la via Francigena è oggi percorsa da milioni di persone per scopi diversi. Qualcuno compie un vero e proprio pellegrinaggio religioso, mentre altri si dedicano ad un semplice cammino in mezzo alla natura per purificare anima e corpo. Vediamo, nello specifico, cos’è la via Francigena e in quali zone italiane possiamo trovarla.

Cos’è la via Francigena: significato

La via Francigena è un insieme di vie che un tempo collegavano i territori dominati dai Franchi, ovvero le attuali Francia e Germania, alla città di Roma. Oggi, con questo termine si identificano anche gli altri itinerari destinati al pellegrinaggio verso la capitale italiana. E’ difficile, quindi, dire con esattezza quante vie Francigene ci sono. In territorio nostrano, la più famosa nonché ufficiale è la Via Francigena di Sigerico, riconosciuta nel 1994 dal Consiglio d’Europa come itinerario culturale e nel 2004 come Grande Itinerario culturale. A questo ‘percorso’ si affiancano alcune varianti, come: la Via degli Abati che collega Pavia a Pontremoli, la Via del Volto Santo tra Pontremoli e Lucca e da Buonconvento per Abbadia San Salvatore.

Il pellegrinaggio della via Francigena definito ministeriale è quello di Sigerico. Questo percorso, suddiviso in 80 tappe, è stato illustrato nei dettagli per la prima volta dall’omonimo Arcivescovo di Canterbury intorno al 990, quando da Roma rientra in Inghilterra. Ad oggi, l’intero itinerario, di ben 2200 chilometri, di cui 1020 nel bel Paese, attraversa cinque Stati: Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia e Città del Vaticano.

Via Francigena: il periodo migliore per il pellegrinaggio

A prescindere dalla scelta del percorso, se la via Francigena del Nord o quella del Sud, c’è un periodo migliore per effettuare il pellegrinaggio. Se si intende percorrere solo l’itinerario italiano, servono tra i 40 e i 46 giorni, mentre 80/85 sono i giorni per compierlo totale. Per via del clima, i mesi consigliati per intraprendere l cammino sono maggio, giugno, settembre e ottobre.

