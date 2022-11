Qual è il significato di No Stress di Marco Mengoni? La canzone è un invito ad abbandonare le paranoie in favore della libertà.

No stress di Marco Mengoni è una canzone allegra, che invita ad abbandonare le paranoie in favore della libertà. Un brano dalle sonorità leggere, che trasmette una grande spensieratezza a coloro che sono all’ascolto. Scopriamo il testo e il suo significato.

No Stress di Marco Mengoni: il significato della canzone

Uscito il 6 maggio del 2022, No Stress di Marco Mengoni è un vero e proprio invito ad allontanarsi il più possibile da ansie e problemi quotidiani. Tutti abbiamo bisogno di attimi di riposo, utili a ricaricare le batterie, sia fisiche che mentali. L’artista, quindi, suggerisce agli ascoltatori di trovare un proprio rituale “No Stress”.

“Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva fai un passo di dance

Ehi baby

no stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se sotto le stelle

il panico che hai in testa fosse musica“.

Un grido, un passo di danza, un po’ di buona musica o qualunque altra cosa venga in mente: tutto è utile per allontanare lo stress. Ognuno di noi ha i suoi tempi, questo nessuno lo mette in dubbio, ma è importante non farsi trascinare dalle tempeste. Il significato di No Stress di Marco Mengoni, scritto da lui stesso, Davide Petrella e Zef, è uno: un invito ad abbandonare le paranoie e lasciarsi andare alla libertà, “come se stanotte fosse l’ultima“.

Ecco il video di No Stress di Marco Mengoni:

No Stress di Marco Mengoni: il testo della canzone

Nuvole nel cielo marshmallow

Gioventù bruciata in ostello

Fa buio nelle retrovie ma se arrivi tu torna un sole yellow

Forse tu hai ragione, io sbaglio

Mi dici dove corri John Rambo

Diversi come techno e tango, Easy rider sbando

Ehi baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva fai un passo di dance

Ehi baby

no stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se sotto le stelle

il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

hey baby

No stress

No no no

No stress

No no no

hey baby

no stress

no no no

no stress

No no no

Che serata illuminata

Santa Britney liberata

Forse è tutto un karaoke in playback

non c’è più feeling, no funk

No feeling, no punk

Dormivi, no doubt

Tanto so che lo sai

Ehi baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva fai un passo di dance

Ehi baby

no stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se sotto le stelle

il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se hey baby

No stress

No no no

No stress

No no no

hey baby

no stress

no no no

no stress

No no no

E vedi che non serve correre (no stress)

E’ vero che oggi danno nuvole (no stress)

Anche sentirci alieni a volte ci fa bene

Che il buio se ne va

Ehi baby

no stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se sotto le stelle

il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se hey baby

No stress

No no no

No stress

No no no

hey baby

no stress

no no no

no stress

No no no

Riproduzione riservata © 2022 - DG