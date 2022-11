Quanto guadagna uno psicologo? Il reddito e il tariffario può variare in base a diversi fattori: dalla città dove si opera all’anzianità.

Lo psicoterapeuta è un professionista estremamente importante, che andrebbe assegnato alle persone così come si fa con il medico di base. Vediamo quanto guadagna uno psicologo e quali sono i fattori che influenzano lo stipendio mensile e annuale di un terapista.

Quanto guadagna uno psicologo?

Lo stipendio dello psicologo, a meno che non lavori per una struttura sanitaria pubblica o privata, non è mai fisso. Fatta questa breve ma doverosa premessa, andiamo ad analizzare cifre che sono indicative. Il reddito di un terapeuta, infatti, può variare in base a diversi fattori, primi tra tutti l’anzianità di servizio e la città dove si svolge la professione. Secondo l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), c’è una differenza abissale tra lo stipendio dei professionisti che lavorano nel Nord Italia e quelli del Sud. In generale, la retribuzione media varia tra i 1,100 e i 1,200 euro al mese, quindi 13.200/14.400 euro l’anno.

Stando a quanto sostiene l’ENPAP, nel 2011 il reddito medio di uno psicologo che lavora al Nord era di 22.310 euro lordi, mentre quello di un terapista del Sud era di 12.600 euro lordi. Una differenza enorme, che ancora oggi sembra essere tale. Ovviamente, molto è dettato dal caro vita, diverso da regione a regione. Un altro fattore fondamentale è legato al numero di pazienti che il professionista ha in cura.

Nel 2022, il portale Talent.com sostiene che uno psicologo clinico abbia uno stipendio medio di 38.400 all’anno, che può arrivare fino a 81.900 all’anno per i terapeuti over 50. Invece, uno psicologo del lavoro ha uno stipendio che può variare da 20/25 mila euro annui all’inizio dell’attività fino a 50/60 mila euro per i professionisti affermati. Come in tutti gli altri settori professionali, l’esperienza e le relative certificazioni possono influire parecchio sul tariffario.

Quanto guadagna uno psicologo a seduta?

E’ bene sottolineare che gli stipendi citati sopra si riferiscono alla figura dello psicoterapeuta e non allo psicologo, ovvero colui che ha una semplice laurea in psicologia. Stando a quanto pubblicato dall’Ordine degli Psicologi, una seduta individuale di un’ora va da un minimo di 35 ad un massimo di 115 euro. Il tariffario, ovviamente, varia in base alla richiesta che il paziente fa al terapista.

