Che significa sognare pidocchi? Nella maggior parte dei casi il sognatore è una persona estremamente sensibile, che sta vivendo un disagio.

Temuti da grandi e piccini, i pidocchi sono fastidiosi anche quando appaiono in sogno. Lasciano una sensazione davvero spiacevole addosso, che si fa fatica a mandare via. Allo stesso tempo, però, nasce una curiosità che è impossibile non soddisfare: cosa significa sognare pidocchi? Scopriamolo, insieme ai numeri suggeriti dalla smorfia per tentare la fortuna.

Cosa significa sognare pidocchi?

Sognare pidocchi non è mai piacevole. Ci si sveglia in preda ad un pizzicore che sembra reale, ma fortunatamente è solo un brutto incubo. La sensazione di avere degli animaletti che passeggiano in testa nutrendosi di sangue resta per tutta la giornata e non è affatto confortante. Abbandonato il fastidio del disegno onirico, però, spunta la curiosità: qual è il significato del sogno? Ovviamente, è fondamentale prendere in considerazione tutti i dettagli e non concentrarsi solo sulla presenza del parassita.

Generalmente, quando i pidocchi compaiono nei sogni indicano persone invasive che, in un modo o nell’altro, sono presenti nella vostra quotidianità. Fate mente locale e pensate ai soggetti che gravitano attorno alla vostra esistenza. Possibile che ci sia qualcuno che vi sta letteralmente soffocando? Quando l’animaletto provoca prurito o bruciore, però, indica la volontà di liberarsi da alcune avversità.

Sognare pidocchi nei capelli, specialmente quando si avverte un enorme fastidio, indica che ci sono aspetti caratteriali di cui ci si vorrebbe disfare. Pertanto, è il caso di agire e lavorare sui lati di sé che non corrispondono a ciò che si desidera davvero. Quando sono altre persone ad avere gli animaletti in testa significa che i vostri problemi sono meno preoccupanti di quello che sembra. Se gli altri, però, sono figli o familiari c’è grande ansia nei loro confronti.

Sognare pidocchi: la smorfia suggerisce i numeri da giocare

E’ bene sottolineare che, in linea di massima, quanti vedono i pidocchi nei sogni sono estremamente sensibili e stanno vivendo un momento difficile, segnato da una grande sfiducia nei confronti di se stessi e del prossimo. Il colore degli animaletti è indicativo: nero è segno di cattivo presagio o di qualcosa che va risolto il prima possibile, mentre bianco annuncia un problema che sta per essere sbrogliato in modo più che positivo. Infine, se volete tentare la fortuna la smorfia suggerisce di giocare il 37, numero associato al pidocchio. Se i pidocchi sono tanti il numero giusto è il 41, mentre se sono in testa ad altre persone è meglio puntare tutto sul 12.

