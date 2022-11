Sognare di litigare non è mai piacevole e spesso il malumore prosegue per tutta la giornata: vediamo cosa significa e come interpretarlo.

Senza ombra di dubbio, sognare di litigare non è mai piacevole. Quasi sempre, ci si sveglia accaldati e con uno strano senso di rabbia che fatica ad andare via. Questo disegno onirico non è mai positivo, se non in un solo caso. Vediamo qual è il significato e quali sono i dettagli da non sottovalutare.

Cosa significa sognare di litigare?

Nella maggior parte dei casi, discutere con qualcuno non è mai piacevole. Certo, ci sono persone che con le liti alimentano le proprie esistenze, ma in fin dei conti tutti sognano un mondo dove si possa vivere d’amore e d’accordo con tutti, animali e ambiente compresi. Quando le discussioni si spostano dalla realtà ai sogni significa che qualche aspetto della quotidianità vi tormenta anche mentre siete abbandonati tra le braccia di Morfeo. Sognare di litigare con un’amica, un fratello, un familiare o uno sconosciuto denota un forte stato di stress emotivo e può avere ripercussioni negative anche al risveglio. Quasi sempre, quando i disegni onirici vedono andare in scena una discussione più o meno forte significa che nella vita reale ci sono problemi irrisolti con qualcuno.

Ovviamente, per una corretta interpretazione del sogno è molto importante l’argomento della lite. Può accadere, ad esempio, di sognare un litigio con una persona che avete già affrontato nel quotidiano, oppure con qualcuno a cui avreste voglia di dirgliene quattro. In ogni modo, quando ciò avviene nel mondo dei sogni indica che c’è una lotta interna. Se, ad esempio, state litigando con un familiare o un parente, c’è di mezzo una delusione. Potreste essere voi ad essere rattristati dall’atteggiamento di altri o il contrario.

Sognare un litigio non è mai piacevole

Sognare di litigare con il padre o la madre denota una certa impotenza nei confronti della figura genitoriale in questione. In ogni modo, si sta vivendo un momento di grande stress. Il litigio è con un amico? E’ un segno di un qualcosa di irrisolto che preme da tempo per venire a galla. Allo stesso tempo, però, potrebbe indicare un tradimento oppure una situazione in cui la disonestà fa da padrone.

Cosa significa quando nel sogno si discute con un morto? Quasi sempre ci sono brutte notizie in arrivo, magari legate a perdite economiche o al mondo del lavoro. Se il litigante è la suocera, strano ma vero, indica una situazione familiare armoniosa, mentre se è la moglie o il marito ci sono conflitti di coppia irrisolti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG