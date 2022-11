Come cambiare la voce di Alexa: in che modo possiamo modificare la voce originale dell’assistente di Amazon.

Novità in casa Amazon, sul fronte Alexa: da questo finire di 2022 è finalmente possibile cambiare la voce originale dell’assistente vocale. Se la voce femminile preimpostata non ti soddisfa più, puoi sostituirla con una nuova opzione vocale del tutto diversa. Ma come si effettua il cambio? La risposta è molto semplice. Basta effettuare una piccola richiesta al nostro amatissimo assistente, e il gioco è fatto! Ecco tutti i passaggi.

Come si cambia la voce dell’assistente Alexa

Già lo scorso anno, negli Stati Uniti, era stata introdotta questa novità, permettendo tra l’altro agli utenti di scegliere anche voci di famose celebrita, tra cui l’attore Samuel L. Jackson. In Italia non siamo ancora arrivati a questo, ma è già possibile passare dalla voce originale, femminile, a una voce maschile.

Alexa

Farlo è molto semplice. Dobbiamo solamente pronunciare questo comando nei confronti del nostro assistente: “Alexa, cambia la tua voce“. E lo stesso possiamo fare se vogliamo tornare alla voce originale.

L’opzione è disponibile su ogni dispositivo Echo. Se non riesci a farlo vocalmente, o non ne hai la possibilità, puoi sempre farlo attraverso l’app. Basta aprire l’applicazione, selezionare la voce Dispositivi, aprire il menù Echo e Alexa, scegliere il dispositivo di cui vogliamo cambiare la voce, andare alle Impostazioni e scegliere tra le opzioni Originale o Nuova.

Come si cambia la parola di attivazione di Alexa

Vale la pena ricordare che è già possibile, inoltre, anche cambiare la parola di attivazione del nostro assistente personale. Se Alexa non fa più per noi, possiamo infatti scegliere tra questi tre comandi: Computer, Echo o Amazon.

Per cambiare la parola di attivazione, basta andare sull’app, entrare sempre nel menù Dispositivi e poi in Echo e Alexa. Una volta selezionato uno dei nostri apparecchi, entriamo in Impostazioni e selezioniamo una delle parole di attivazione che ci vengono proposte. Semplice, no?

E se volessimo scegliere una parola di attivazione totalmente nuova? Purtroppo non è ancora possibile crearne una solo nostra per il dispositivo che ci semplifica maggiormente la vita, ma non sappiamo se in futuro verrà implementata anche una novità di questo tipo.

