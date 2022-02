Scopriamo cosa c’è da sapere su Olimpia e Filippo, i due fratellastri del conduttore tv Costantino della Gherardesca.

Costantino della Gherardesca ha due fratellastri, Olimpia e Filippo, nati dalle prime nozze di sua madre Costanza e il conte Niccolò Gaetani. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro e sulla loro vita privata.

Costantino Della Gherardesca

Costantino della Gherardesca, i fratelli: chi sono

Costantino della Gherardesca ha due fratellastri, Olimpia e Filippo Gaetani dell’Aquila Caetani, nati dalle prime nozze della madre Costanza della Gherardesca e il conte Niccolò Gaetani dell’Aquila Caetani (scomparsi rispettivamente nel 2011 e nel 2022). La sorella del conduttore, Olimpia, (nata nel 1959) ha vissuto a lungo negli Stati Uniti insieme ai due figli, Gherardo “Barù” Gaetani dell’Aquila d’Aragona e Anna Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Il fratellastro Filippo (nato il 10 giugno 1964 sotto il segno zodiacale dei Gemelli) lavora come enologo tra le vigne della Toscana, ma non sono note informazioni sua vita privata.

Costantino della Gherardesca, i fratelli: la vita privata

A differenza di Costantino della Gherardesca (nato dall’unione tra sua madre Costanza e da Alvin Verecondi Scortecci) i suoi fratelli sono nati dalle nozze avute da Costanza della Gherardesca e il conte Niccolò Gaetani dell’Aquila. I due sono stati sposati dal 1958 al 1970. La famiglia ha avuto alcuni possedimenti terrieri in Toscana e alcuni membri della famiglia (come Barù) lavorano nel campo della produzione di vini e cantine personalizzate. Olimpia della Gherardesca ha avuto due figli, Anna e Gherardo (detto Barù), ma non è noto il nome del padre.

A TvZoom Costantino ha confessato come sarebbe stato vivere all’interno della sua famiglia (nonostante lui abbia trascorso anni in collegio): “Ho avuto un’infanzia da nobile, ma non da ricco. La mia famiglia è ricca fin dal 1500, poi negli anni Sessanta ha dissipato quasi tutto. Sono cresciuto in un ambiente molto liberal, a casa non c’è stato nessun problema con la mia omosessualità. Anzi, in famiglia qualcuno se l’è presa perché l’ho detto prima a mia madre che ad altri”, ha confessato il conduttore.

Costantino della Gherardesca, i fratelli: le curiosità

– Entrambi sono eredi di una più note famiglie dell’aristocrazia italiana e discendenti del famoso Conte Ugolino.

– Il figlio di Olimpia, Barù, ha intrapreso come suo zio Costantino la carriera televisiva (ha partecipato a Pechino Express e al GF Vip 6).

– Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Barù ha confessato che sua madre Olimpia soffrirebbe di albinismo.

