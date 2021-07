Ecco il significato e l’origine della parola procrastinare, che viene spesso utilizzata in italiano: etimologia ed esempi d’uso.

Quando non si ha voglia di fare una determinata cosa si tende a procrastinare. Sebbene sia un’attività che molti fanno sovente, per mancanza di voglia, non tutti sanno che cosa significa il termine procrastinare. Qual è la sua origine ed etimologia? Perché si dice in questo modo? E quali sono i suoi sinonimi? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito, facendo anche alcuni esempi d’uso in frasi che si usano abitualmente nella vita di tutti i giorni.

Origine : dal latino.

: dal latino. Quando si usa : per indicare un momento o un’attività che si sta rimandando in un futuro non precisato.

: per indicare un momento o un’attività che si sta rimandando in un futuro non precisato. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato, l’etimologia e l’origine di procrastinare

L’etimologia di procrastinare è latina. Infatti la parola deriva da dall’unione di “pro“, che significa a favore, e “crastinus“, che significa letteralmente “che appartiene al domani”. Il significato del termine è quello di rimandare un’attività o un compito che si potrebbe fare nell’immediato. Non si tratta quindi di un rinvio per mancanza di tempo, ma perché la voglia di farlo in quel momento non c’è. Infatti la procrastinazione è spesso dannosa e irrazionale, perché motivata da un fatto di volontà che manca.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Procrastinare

Il soggetto che mette in atto la procrastinazione ha la tendenza a non avere autocontrollo sulle proprie emozioni e azioni. Esso infatti tende a non riuscire a regolare le emozioni negative che derivano dal compito in questione. Esse tendono a prendere il sopravvento sulla propria volontà così da impedirgli di svolgere quella determinata attività e rimandarla di continuo.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio di frase in cui si può usare questo termine:

-“Hai la tendenza a procrastinare? Allora ti manca autocontrollo e non riesci a fare bene il tuo lavoro“.

-“Non abbiamo voglia di fare quella determinata cosa, però la procrastinazione non è assolutamente la soluzione“.

Scopriamo anche cosa significa effimero!