Il fenomeno dei neet è una variabile presa in analisi anche dal rapporto Istat, ma cosa significa esattamente? Proviamo a capirlo.

Con l’acronimo neet si intende una precisa categoria di persone, particolarmente svantaggiate nel mondo del lavoro. Un fenomeno dinanzi ai quali è impossibile rimanere indifferenti, a maggior ragione perché riguarda le nuove generazioni, presente e futuro della società. E il protrarsi della situazione può provocare ulteriori effetti deleteri, incanalando le persone che rientrano in tale categoria in un tunnel senza uscita. Andiamo a vedere qual è il significato corretto da attribuirgli e come mai lo leggiamo nei report Istat.

Origine: da un articolo scientifico di John Bynner e Samantha Parsons uscito nel 2002.

da un articolo scientifico di John Bynner e Samantha Parsons uscito nel 2002. Dove viene usato: per indicare quei giovani non impegnati in un percorso di studi/formazione o in alcun genere di attività lavorativa.

per indicare quei giovani non impegnati in un percorso di studi/formazione o in alcun genere di attività lavorativa. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di neet

Vengono considerati tali i ragazzi e le ragazze che non sono impegnati né in un percorso di studi né occupati e, in quanto tali, corrono il serio rischio di non dare mai il loro contributo al sistema previdenziale. Acronimo di Not in Education, Employment or Training, rappresenta una seria piaga sociale.

Per la prima volta usato nel 2002, proviene da un articolo scientifico degli studiosi John Bynner e Samantha Parsons, intitolato Social exclusion and the transition from school to work: the case of young people not in education, employment of training (NEET). La coppia di autori l’ha definita una delle conseguenze della reticenza ad assumere responsabilità e delle difficoltà sociali nella transizione all’età adulta. In buona sostanza, l’equivalente dei “bamboccioni”, categoria contro la quale si scagliò in passato anche il politico Renato Brunetta.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Manovra e pnrr lasciano indietro i giovani neet”.

“Le condizioni dei giovani neet”.

