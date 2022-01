Esiste una particolare urna denominata “insalatiera”. Viene una usata per una particolare elezione… Ecco cos’è e come mai si chiama così.

Ci sono dei particolari oggetti, come per esempio il catafalco, che rendono unica l’elezione del Presidente della Repubblica Italia. Uno di questi è l'”insalatiera”, ovvero una particolare urna dove i grandi elettori scelti dalle regioni mettono il proprio voto, prima di essere passati dai “catafalchi”. Insomma l’urna insalatiera è detta così in gergo, perché assomiglia molto all’oggetto usato per mettere, condire e poi mangiare l’insalata. Scopriamo di più!

Origine : dal gergo della politica italiana.

: dal gergo della politica italiana. Quando si usa : per indicare una particolare urna dove vengono messe le schede dei grandi elettori, per eleggere il Presidente della Repubblica.

: per indicare una particolare urna dove vengono messe le schede dei grandi elettori, per eleggere il Presidente della Repubblica. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: globale.

Cos’è l’insalatiera e come mai si dice così

L’insalatiera è un’urna unica nel suo genere, che si usa al Quirinale per mettere tutti insieme i voti dei grandi elettori quando è tempo di elezioni di un nuovo Capo dello Stato.

Camera dei Deputati

Essa è fatta in modo davvero unico e particolare: in vimini, con fili intrecciati, con decorazioni dorate e, all’interno per non far vedere niente, del tessuto in raso color verde acido. È proprio per questa ultima caratteristica che è stata soprannominata “insalatiera”, perché sembra che contenda delle foglie di insalata che solitamente sono di quel colore.

Esempi

Per fare qualche esempio, si può prendere un titolo di giornale.

“Colle, lo spiegone: dal catafalco all’insalatiera come si elegge un presidente o presidentessa della Repubblica?” da luce.lanazione.it

Oppure si possono trovare anche altri nomi di oggetti particolari, come il catafalco, ovvero la cabina speciale adibita al voto per i grandi elettori.

“Elezione presidente Repubblica, alla Camera il covid manda in pensione il ‘catafalco’” da adnkronos.it

“Quirinale, da «Francesco Marini» al catafalco di Scalfaro: voti, trucchi e contromosse” da Il Corriere della Sera

