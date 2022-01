Le location più esclusive del Belpaese secondo Diamonds Factory.

6 gennaio 2022 – Dire “sì, lo voglio” è sempre un evento importante. Se poi si è anche star di fama mondiale, lo è ancor di più. Ma quali sono le località più gettonate nel nostro Paese dalle più grandi celebrità internazionali? E quali sarebbero perfette per un matrimonio davvero principesco? Diamonds Factory, uno dei creatori di gioielli più fidati ed amati, ha analizzato in primo luogo il costo delle località italiane più gettonate per matrimoni dei vip di mezzo mondo e selezionato, in secondo luogo, quelle perfette per un matrimonio principesco.

Quali location sono le più gettonate per un matrimonio principesco? Ecco le 26 location selezionate da Diamonds Factory

Il nostro Paese è talmente ricco e variegato nei suoi luoghi meravigliosi che è possibile spaziare da spiagge assolate ad atmosfere, al contrario, più mitteleuropee come il “Castel Katzenzungen” situato in Alto-Adige, struttura che ancora oggi conserva intatta il fascino di tutte le epoche che ha attraversato a partire dal 12mo secolo.

E per gli amanti della montagna perché non optare per un matrimonio ad alta quota? Lo SkyWay Monte Bianco a Courmayeur in Valle d’Aosta può essere una valida soluzione.

Ma non mancano location che, oltre al loro splendore, sono note per aver ospitato personaggi che hanno fatto la storia d’Italia e d’Europa, è il caso di Villa Nobel a Sanremo, residenza per gli ultimi anni del celebre scienziato, inventore ed imprenditore Alfred Nobel, o Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, vicino Milano, dove hanno dimorato Vittorio Emanuele II, Eugenio Beauharnais, il poeta Ugo Foscolo, Henri Beyle Stendhal, Carlo Porta ed altri.

Spostandosi verso il nord-est, arriviamo in Veneto e più precisamente al Castello Bevilacqua sito nell’omonima località alle porte di Verona, risalente al 14mo secolo è ricco di affreschi, sculture ed opere d’arte, con lampadari maestosi, un giardino pensile e tanti passaggi segreti.

Scendendo lungo la penisola ci imbattiamo nella campagna senese di Chiusdino e, in particolare in Borgo Santo Pietro, nota per le sue suite imperiali. Giungiamo poi addirittura in antichi borghi abbandonati e diventati nella loro interezza una struttura ricettiva: si tratta del Sextantio Albergo Diffuso di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), per respirare la tranquillità e la natura dei piccoli borghi dell’Italia centrale, come anche il Coriolis by Eden situato nei pressi di Campobasso a Ripalimosani, dotata di un polmone verde di oltre 1000 metri.

E se si volesse celebrare il proprio matrimonio in spiaggia? Moltissimi, vip e non, hanno fatto questa scelta e la Sardegna è, senza ombra di dubbio, una delle località più adatte ad un matrimonio in spiaggia: a tal proposito segnaliamo Hermeu, nei pressi di Alghero.

E il mezzogiorno? Risulta degnamente rappresentato da Matera, capitale europea della cultura del 2019, che offre una serie di location eccezionali, tra le quali abbiamo selezionato, oltre a Palazzo Viceconte, anche il Sant’Angelo Luxury Resort, che ha la particolarità di essere stato scavato, modellato e incastonato nella pietra degli antichi rioni dei Sassi, riconosciuti patrimonio dell’umanità Unesco.

Ma se ci sono due zone del mezzogiorno ambite per eccellenze soprattutto da promessi sposi stranieri, queste sono senz’altro la Costiera Amalfitana e la Puglia.

Della prima abbiamo selezionato Villa Cimbrone, celebre per la Terrazza sull’Infinito, circondata lungo il recinto da statue in stile romano e che consente quasi di abbracciare il Mediterraneo con lo sguardo, là dove cielo e mare si toccano con tutte le più incantevoli nuance di blu.

Per la Puglia, invece, abbiamo selezionato una tenuta sita nel comune di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto: si tratta della Reggia dei Tessali, la cui Sala Reale, foderata in onice e marmo e lampadari di cristallo risulta perfetta per una cerimonia nuziale davvero elegante e raffinata. Cosa si può chiedere di meglio per rendere il giorno del proprio matrimonio davvero indimenticabile?

A proposito di Diamonds Factory

La famiglia Jain si dedica con passione alla gioielleria artigianale da più di 4 generazioni. Recentemente ha portato il business a livello globale, raggiungendo un grande successo con il marchio Diamonds Factory, ora considerata una delle firme di gioielli più fidate e amate. Tutti i diamanti sono scelti eticamente, lavorati internamente e consegnati direttamente a casa tua. Diamonds Factory ha reso felici più di 75.000 clienti tramite i suoi cinque showroom sparsi in tutta Europa (Londra, Roma, Parigi, Berlino e Madrid).

