Che vuol dire misogino? Visto che è una parola che si sente pronunciare molto frequentemente è opportuno spiegare il suo significato, indicando anche sinonimi e contrari.

Oggigiorno si sente molto pronunciare il termine misogino (alcuni dicono invece misogeno, ma è errato), ovviamente in tono dispregiativo. La misoginia, come sostantivo, è un sentimento di avversione nei confronti delle donne. Oltre a questo una persona è misogina indifferentemente se è maschio o se è femmina, perpetuando atteggiamenti d’odio nei confronti del sesso femminile.

Ma essere misogino cosa vuol dire? Spesso si usa questa parola in contesti di violenza verbale, ma anche fisica, sulle donne, intese come gruppo, un tema sempre e purtroppo molto attuale al giorno d’oggi. Una persona di questo tipo, però, può avere anche rapporti di amicizia o di amore con singole donne; allo stesso modo una persona che ha dei brutti rapporti con diverse donne non vuole dire che sia misogino.

Origini : dal greco misóghynos (composto di mîsos, odio e un derivato di ghynḗ , donna).

: dal greco misóghynos (composto di mîsos, odio e un derivato di ghynḗ , donna). Dove viene usato :

: Diffusione : mondiale.

: mondiale. Lingua: italiana.

Storia della parola

L’origine del significato di misoginia non è certo: si può dire che un sentimento o un atteggiamento di questo genere ci sia sempre stato nella Storia dell’umanità. Quello di cui siamo certi che il termine misoginia derivi dal greco antico.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/uomo-donna-comporre-controversia-2933991/

Un sentimento di odio nei confronti delle donne è preponderante in alcune religioni del mondo, tanto che Papa Giovanni Paolo II, in una lettera destinata a “ogni donna” scritta nel 1995, faceva pubblica ammenda per aver perseguitato il genere femminile “nel nome di Cristo”. Alcuni filosofi del passato, come Otto Weininger, Friedrich Nietzsche e Arthur Schopenhauer, sono considerati come apertamente misogini.

Misogino: sinonimo e contrario

Il termine non ha dei sinonimi veri e propri, ma si può avvicinare a:

misantropia, l’avversione e l’odio nei confronti del genere umano;

maschilismo, che si differenzia dalla misoginia perché è un atteggiamenti culturale e non necessariamente di odio; così come il femminismo.

Il contrario di misogino, invece, è misandrico, cioè una persona che prova odio nei confronti degli uomini.

Esempi d’uso

Ecco alcune frasi di esempio che contengono il termine misogino, o misoginia:

“La misoginia è una piega della mentalità maschile che continua a nascondere il suo male a ogni tipo di medicina”. cit. Luisa Muraro;

“Il mio capo è un misogino”.

