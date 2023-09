Medina, cosa significa questo termine: quando ha avuto origine, cosa descrive e qualche esempio d’uso.

Molto spesso quando si parla di città appartenenti al mondo arabo, in particolare di città storiche dell’Africa settentrionale, ci troviamo a parlare della ‘medina’. Ma ti sei mai chiesto cosa significa medina e da cosa abbia origine questo termine? Proviamo a scoprirlo insieme. Ecco tutto quello che bisogna sapere su una parola diventata di uso comune anche in Italia.

Origine : anni Cinquanta del Novecento;

: anni Cinquanta del Novecento; Quando viene usato : per indicare il centro storico di una città del Maghreb;

: per indicare il centro storico di una città del Maghreb; Lingua : italiano, arabo;

: italiano, arabo; Diffusione: globale.

Medina: il significato e l’origine del termine

Con il termine ‘medina’ si indica il quartiere antico, solitamente appartenente al centro storico, di molte città del mondo arabo. In particolare la medina è il cuore delle città del Maghreb, la zona araba dell’Africa settentrionale, oltre che in passato anche dell’Andalusia e della Sicilia. Basti pensare che la Kalsa di Palermo, la zona Tribunali del capoluogo siculo, altro non era che la medina della capitale isolana.

La medina di Marrakech, in Marocco

Generalmente una medina è caratterizzata da mura che ne delimitano i confini e da un reticolato molto intricato di vicoli che finiscono per creare dei veri e propri labirinti. Costruite dagli arabi a partire dal nono secolo d.C., possono essere arricchite da moschee, palazzi importanti, monumenti, bazar e fontane storiche, e sono solitamente libere dal traffico sia automobilistico che di motovetture, a causa della larghezza ridotta dei loro vicoli.

Esempi d’uso

Il termine italiano deriva dalla parola araba madīna, il cui significato è letteralmente ‘città’. Si tratta del nome con cui divenne famosa, a partire dal VII d.C., dopo che vi si trasferì Maometto, Yathrib, la città oggi conosciuta come Medina, considerata attualmente il secondo centro per importanza nel mondo dell’Islam dopo La Mecca. È solo dagli anni Cinquanta del Novecento che il termine si è diffuso in Italia per indicare il centro storico di tutte le città islamiche, anche di quelle al di fuori del Maghreb. Celebri ad esempio la medina di Dakar, in Senegal, o di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Come utilizzare correttamente questo termine? Ecco alcuni esempi d’uso:

“Cosa vedere nella medina di Marrakech“.

“Quante medine esistono al mondo?“.

“La medina più grande si trova a Fes“.