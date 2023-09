Una nuova tendenza, anche piuttosto discutibile, spopola su TikTok: si tratta di Barbie Botox. Vediamo cos’è e in cosa consiste.

Ci risiamo, viene da dire: su TikTok spopola una nuova tendenza inutile chiamata Barbie Botox. Un trattamento estetico che, se non eseguito da un medico esperto, può anche diventare pericoloso. Vediamo, nello specifico, cos’è e come funziona.

Su TikTok spopola Barbie Botox: cos’è?

Una nuova tendenza sta prendendo piede su TikTok. Si chiama Barbie Botox e ha avuto una vera e propria impennata dopo l’uscita del film dedicato alla famosa bambola Mettel con protagonista Margot Robbie. Al momento, l’hashtag #barbiebotox conta oltre 12,2 milioni di visualizzazioni e continua a crescere di ora in ora. In sostanza, si tratta di un trattamento estetico che consente di ottenere un collo sottile e lungo come quello di Barbie.

Questa nuova tendenza è stata lanciata su TikTok dall’influencer americana Isabelle Lux, che è stata la prima a coniare il termine Barbie Botox. La ragazza ha raccontato sul social in questione la sua esperienza con la procedura estetica, mostrando ai fan l’evoluzione del suo collo. In poco tempo, in tanti l’hanno imitata e il relativo hashtag è finito in trend topic.

E’ bene sottolineare che il Barbie Botox è un vero e proprio trattamento estetico, in gergo chiamato TrapTox, che deve essere effettuato solo ed esclusivamente da un medico esperto in anatomia. Se si sbaglia l’iniezione, infatti, ci possono essere importanti effetti collaterali.

Barbie Botox: come si esegue il trattamento e quali sono i rischi

Maurizio Benci, dermatologo e vice-presidente della Società Italiana Terapia Estetica Botulino, ha spiegato a Vanity Fair come si svolge il Barbie Botox. Si utilizza la tossina botulinica, “una molecola che agisce rilassando i muscoli, bloccando l’azione di una sostanza chimica conosciuta con il nome di acetilcolina, responsabile della contrazione dei muscoli stessi“. Ha dichiarato:

“Consiste in una serie di iniezioni di botulino nei muscoli trapezi, situati lungo il collo, la schiena e le spalle. Quando la sostanza viene iniettata nel muscolo, fa sì che l’apparato muscolare di questa zona si rilassi e, con il tempo, si riduca nel suo volume, facendo apparire il collo più lungo e più snello. In questo modo il collo assume un aspetto più simile a quello della classica bambola“.

Il Barbie Botox è una procedura medica a tutti gli effetti. Se si sbaglia l’iniezione può provocare anche la paralisi della muscolatura dell’intera area. In altri termini, si rischia di non riuscire più a tenere la testa sollevata correttamente, oppure di muovere normalmente le spalle. Inoltre, l’effetto alla Barbie dura soltanto 3 mesi. La domanda, quindi, sorge spontanea: questa nuova tendenza TikTok era davvero necessaria?