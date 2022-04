Tra gli appassionati di uno sport (ma anche della musica, specialmente rap e hip hop) il dibattito sul GOAT tiene sempre banco.

Avete letto sui social o comunque in rete il termine GOAT e desiderate assolutamente scoprirne il significato? Beh, sappiate che siete capitati nel posto giusto! Letteralmente la traduzione dalla lingua inglese è capra, ma solitamente non viene richiamato proprio l’animale e il senso dispregiativo attribuito. Anzi, rappresenta un enorme elogio, il migliore possibile da dare, in qualsiasi contesto venga usato. Molto adottato negli sport, trova ricorso anche nel settore della musica, specialmente nel rap e nell’hip hop. L’accezione corretta è attinente all’acronimo, ovvero ciascuna lettera è l’inizio di una parola. Pertanto, non vi fate trarre in inganno dalla traduzione e apprendete il messaggio che vi si cela dietro.

Il significato di GOAT

L’acronimo viene tipicamente adottato nello sport per identificare colui che, ad avviso di chi parla, è il più grande atleta di tutti i tempi in una determinata disciplina: ad esempio Muhammad Alì o Mike Tyson nel pugilato; Michael Jordan o LeBron James nella pallacanestro; Roger Federer o Rafael Nadal nel tennis. Se il discorso verte sul calcio solitamente è una questione a quattro: Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Letteralmente vuol pure dire capra: ecco perché gli atleti (soprattutto i calciatori) a volte esultano facendo il gesto della barbetta. Si riferiscono all’ovino e indirettamente all’acronimo. Oppure viene impiegato sulla scena musicale, ad esempio parlando di Eminem o Tupac Shakur nel rap.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Roger Federer non può essere escluso dal dibattito sul GOAT”.

“Secondo uno studio di Oxford, Cristiano Ronaldo è il GOAT”.

