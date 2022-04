In Italia è ancora difficile essere donna e poter lavorare con ottimi introiti o, se non ottimi, pari almeno alla mansione svolta.

In un recente rapporto della Commissione Europea sul mercato del lavoro è stata messa in luce una situazione critica per il nostro Paese, infatti Nicolas Schmit, anche in una recente intervista apparsa sul noto quotidiano economico Il Sole 24 Ore, ha messo in luce come la disoccupazione giovanile “si attesti intorno al 30%”, e contemporaneamente “ci sia carenza di manodopera“, un “tasso elevato di abbandono scolastico” ed una importante carenza di “competenze tecniche” (“o quelle che hanno, talvolta non sono quelle richieste”). Cosa bisogna fare? Sicuramente urgono migliori competenze e, tra queste, quelle linguistiche. È in costante crescita il numero di donne che frequentano i corsi di inglese per acquisire una competenza essenziale nel mondo del lavoro. Molte di loro scelgono di farlo attraverso il Corso di inglese online di EF English Live.

Corso di inglese: meglio online

La lingua inglese è una delle competenze ricercate da tutte le società ma paradossalmente è anche quella che gli italiani meno coltivano, nonostante essa sia una skill necessaria per poter ambire ad ottime posizioni di lavoro e, da tempo, richiesta anche per ogni genere di ingaggio. Certo è molto difficile riuscire ad avere delle competenze linguistiche sempre in ottima forma: un modo c’è ed è quello offerto da EF English Live organizzazione internazionale specializzata nella formazione linguistica in remoto. Scegliere un corso online significa poter frequentare ed esercitarsi quando si vuole compatibilmente con i propri ritmi di vita, una grandissima possibilità questa. La formazione linguistica a distanza messa in pratica con gli attuali metodi formativi, è molto completa infatti dà la possibilità di fare lezioni di ogni genere persino personalizzate con docenti madrelingua e, cosa fondamentale, se il corso di inglese online è quello proposto da EF English Live, si ottiene la certificazione, documento fondamentale da utilizzare in fase di colloquio o contrattazione economica.

Inglese e lavoro per le donne

La formazione linguistica è fondamentale, ricordiamoci che in tutte le richieste di lavoro l’inglese è quasi dato per scontato, ecco perché è necessario applicarsi per poter avere ottimi risultati in questa lingua anche perché, in media ne servono almeno un’altra o se non due! Basta dare uno sguardo a tutte le offerte di lavoro per rendersene conto. Dal mondo della ristorazione a quello dell’elettronica tra le skills base figurano sempre le lingue comunitarie. Il motivo è semplice, il mercato è diventato sempre più ampio ed ora è quotidiana amministrazione avere a che fare con colleghi che operano in altre sedi o clienti che non parlano italiano. Le donne sono molto richieste dalle aziende ma spesso non vengono pagate abbastanza. Tuttavia potenziare la formazione linguistica potrebbe essere utile anche in fase di contrattazione della paga. Conoscere bene l’inglese può aprire nuove porte ed è una skill da non sottovalutare. Immaginate di mettere in difficoltà il recruiters con una domanda o risposta in inglese? Che soddisfazione!

Riproduzione riservata © 2022 - DG