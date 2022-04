Fiera Vinitaly 2022 a Verona: gli orari, i biglietti e tutte le informazioni necessarie sul Salone internazionale dei vini e dei distillati.

Torna in Italia la Fiera Vinitaly nel 2022. Il 54esimo Salone internazionale dei vini e dei distillati si prepara ad aprire le porte a Verona. Dopo le difficoltà degli ultimi anni causate dalla pandemia, il più importante salone dedicato ai vini è pronto a rimettersi in moto con un’edizione storica che, promettono gli organizzatori, sarà la più grande di sempre. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati, se appartenenti agli operatori del settore. Scopriamo insieme dove comprare i biglietti, gli orari e tutte le informazioni necessarie.

Fiera Vinitaly 2022 a Verona: orari e biglietti

Prima di scoprire come poter acquistare i biglietti per il grande e attesissimo evento, è importante sottolineare che l’ingresso è riservato agli operatori del settore, divisi per in varie giornate. In particolare, possono partecipare gli operatori del GDO, i rivenditori, imprenditori del settore del food & beverage, operatori dei hotel, sommelier, enotecnici, produttori di enotecnologie, di olio e vino, stampa specializzata, autorità e istituzioni.

barman bicchiere di vino

Per poter ottenere un biglietto è necessario effettuare la registrazione entro domenica 10 aprile 2022. Non sarà possibile partecipare alla fiera se minorenni, nemmeno accompagnati. L’acquisto dei tagliandi può avvenire solo tramite canali online ufficiali. Non ci saranno biglietterie fisiche per la vendita o il cambio dei biglietti, ma solo per i titoli riservati ai disabili, le tessere AEFI e le tessere ASAL. Non sarà possibile in alcun modo cambiare nome o data sui titoli già emessi. Il costo del singolo biglietto di ingresso è di 100 euro più 5 di commissione.

L’appuntamento è per domenica 10, lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022, con orario continuato dalle 9.30 alle 18. Ingresso consentito da domenica a martedì fino alle 17, mentre mercoledì solo fino alle ore 16.

Vinitaly 2022: come arrivare

La nuova edizione di Vinitaly è in programma alla Fiera di Verona, su Viale del Lavoro 8. Per poter arrivare è possibile utilizzare l’automobile, uscendo dall’Autostrada A22 al casello di Verona Nord, per poi prendere la tangenziale Sud in direzione Vicenza fino all’uscita 6 Alpo. Dall’Autostrada A4 l’uscita è invece Verona Sud, distante solo 1 chilometro dalla location. I parcheggi consigliati dagli organizzatori sono disponibili sul sito ufficiale e collegati con i padiglioni da degli autobus navetta.

Si può però arrivare a Vinitaly anche tramite treno, prendendo un autobus diretto in fiera e in partenza direttamente dalla stazione centrale. Per chi volesse utilizzare i mezzi pubblici, arrivano fino a Viale del Lavoro le linee 21, 22 e 61, in partenza ogni 20 minuti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG