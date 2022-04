Quali sono le contee inglesi? Vediamo come si sono formate, come vengono amministrate e perché negli anni possono modificare i propri confini.

Fare confusione tra le varie contee inglesi è normale, capita perfino agli abitanti che vi sono nati e cresciuti. Si sono formate nel Medioevo e, negli anni, non hanno mantenuto gli stessi confini. Un po’ com’è successo anche a diversi territori italiani. Vediamo quali sono le contee inglesi e come vengono amministrate.

Contee inglesi: come sono nate e come vengono amministrate

L’idea di dividere il territorio in contee è nata nel Medioevo e alcune di loro sono state censite all’interno del Domesday Book, il censimento dell’Inghilterra dell’epoca. Alcune hanno mantenuto il nome di un tempo anche se i confini sono cambiati, mentre altre hanno assunto una nuova denominazione. In ogni caso vengono definite historical counties, ovvero contee storiche, e non tutte hanno una funzione amministrativa.

Tra le contee inglesi, quella più famosa è Middlesex, che include una parte di Londra e alcuni territori limitrofi. Ad oggi, però, non esiste più e coloro che vi abitano sono stati assorbiti dalla Greater London. Negli ultimi 150 anni, i cambiamenti in merito alle contee sono stati diversi, ma dal 1972 le regole maggiori non sono state più toccate.

Le contee inglesi possono essere paragonate ai comuni italiani, con la differenza che non tutte godono di una propria amministrazione governativa. Pertanto, non sono tutte uguali e alcune sono state assorbite dalla giurisdizione di altre. In sostanza possono essere accomunate al potere che una data Regione ha nei confronti delle province.

Ecco un video molto suggestivo su alcuni dei posti più belli dell’Inghilterra:

Quali sono le contee inglesi?

Generalmente, le contee più grandi hanno una propria amministrazione, così come un corpo di polizia e tutti gli altri servizi sociali. Di seguito, le contee inglesi:

Berkshire con le città di Reading, Slough, Windsor e Maidenhead.

Bedfordshire con Luton e Dunstable

Bristol

Buckinghamshire con Milton Keynes e High Wycombe

Cambridgeshire con Peterborough e ovviamente Cambridge

Cheshire con Chester, Warrington e Crewe

City of London

Cornwall con Falmouth e Penzance

Cumbria con Carlisle e Kendal

Derbyshire con Derby e Chesterfield

Devon con Exeter e Plymouth

Dorset con Bournemouth e Weymouth

Contea di Durham con Durham e Darlington

East Riding of Yorkshire con Hull

East Sussex con Brighton and Hove, Hastings e Eastbourne

Essex con Southend, Colchester e Basildon

Gloucestershire con Gloucester e Cheltenham

Greater Londond

Greater Manchester con Manchester, Salford, Bolton e Bury

Hampshire con Southampton, Portsmouth e Winchester

Herefordshire con Hereford

Hertsfordshire con Watford, Hitchin e St Albans

Isle of Wight con Newport e Cowes

Kent con Canterbury, Chatham, Rochester e Royal Tunbridge

Lancashire con Blackpool, Lancaster e Morecambe

Leicestershire con Leicester e Loughborough

Lincolnshire con Lincoln e Grimsby

Merseyside con Liverpool e St Helens

Norfolk con Norwich e King’s Lynn

North Yorkshire con York e Middlesborough

Northamptonshire con Northampton e Kettering

Northumberland con Blyth e Ashington

Nottinghamshire con Nottingham e Worksop

Oxfordshire con Oxford e Abingdon-on-Thames

Rutland con Oakham

Shropshire con Shrewsbury e Telford

Somerset con Bath e Taunton

South Yorkshire con Sheffield e Doncaster

Staffordshire con Stoke-on-Trent e Stafford

Suffolk con Ipswich e Lowestoft

Surrey con Woking e Guildford

West Sussex con Chichester, Littlehampton e Worthing

Tyne and Wear con Newcastle and Sunderland

Warwickshire con Stratford-upon-Avon e Rugby

West Midlands con Birmingham, Wolverhampton e Coventry

West Yorkshire con Leeds, Halifax e Bradford

Wiltshire con Swindon e Salisbury

Worcestershire con Worcester e Kidderminster.

