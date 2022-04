Quali sono le frasi corte in inglese più belle di sempre? Diamo uno sguardo alle citazioni dei grandi autori, perfette per i social.

Di frasi corte in inglese ce ne sono tantissime e, generalmente, sono quelle più gettonate per comunicare qualcosa sui social. D’altronde, l’inglese è ormai la lingua ufficiale del mondo e quasi ovunque è compresa e parlata in modo più o meno fluente. Scopriamo le citazioni più belle di sempre.

Frasi corte in inglese: le citazioni di grandi autori

I social parlano inglese, si sa, quindi è vietato farsi trovare impreparati. Di frasi corte in inglese per Instagram ce ne sono tante, per cui c’è l’imbarazzo della scelta. Bisogna sceglierle in base a ciò che si intende comunicare. Ecco perché è importante conoscerne il significato. Di seguito, una selezione di citazioni famose con la relativa traduzione in italiano:

Dream big and dare to fail. / Sogna in grande e osa fallire. (Norman Vaughan);

Every wall is a door. / Ogni muro è una porta. (Ralph Waldo Emerson);

If you can dream it, you can do it. / Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney);

A winner is a dreamer who never gives up. / Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. (Nelson Mandela);

To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart. / Per gestire te stesso, usa la testa; per gestire gli altri usa il cuore. (Eleanor Roosevelt);

Less is more. / Meno è meglio. (Ludwig Mies);

If you obey all the rules, you miss all the fun. / Se rispetti tutte le regole, ti perdi tutto il divertimento.

(Katharine Hepburn);

Life is what we make of it. / La vita è ciò che facciamo di essa. (Fernando Pessoa);

If you have the ability to love, love yourself first. / Se hai la capacità di amare, ama prima te stesso. (Charles Bukowski);

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. / L’amicizia è l’unico cemento capace di tenere assieme il mondo. (Woodrow T. Wilson);

Where there is love there is life. / Dove c’è amore c’è vita. (Mahatma Gandhi);

There is only one happiness in this life, to love and be loved. / C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand);

Friends are the family you choose. / Gli amici sono la famiglia che ti scegli. (Jess C. Scott);

If a thing loves, it is infinite. / Se una cosa ama, è infinita. (William Blake);

Never regret anything that made you smile. / Non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere. (Mark Twain);

Joy came always after pain. / La gioia viene sempre dopo il dolore. (Guillaume Apollinaire);

I would always rather be happy than dignified. / Preferisco essere felice che dignitosa. (Charlotte Brontë);

The only joy in the world is to begin. / L’unica gioia al mondo è cominciare. (Cesare Pavese);

Whoever is happy will make others happy too. Chi è felice renderà felici anche gli altri. (Anna Frank);

If you want to be happy, be. Se vuoi essere felice, sii felice. (Lev Tolstoj).

Frasi belle in inglese corte: ce ne sono per tutti i gusti

Come avviene per le frasi corte in spagnolo, anche di quelle in inglese ce ne sono per tutti i gusti. Basta solo saper scegliere quella adatta per l’occasione:

You only live once, but if you do it right, once is enough. / Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. (Mae West);

Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today. / Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. (James Dean);

Hope is a waking dream. / La speranza è un sogno ad occhi aperti. (Aristotele);

The best way to make your dreams come true is to wake up. / Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi. (Paul Valéry);

When you cease to dream you cease to live. / Quando smetti di sognare, smetti di vivere. (Malcolm Forbes);

Life is a moment taken from eternity. / La vita è un attimo preso dall’eternità. (Eliza Cook);

Man is sometimes extraordinarily, passionately, in love with suffering. / A volte l’uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. (Fëdor Dostoevskij);

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. / La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare. (Søren Kierkegaard);

We’re all mad here. / Qui siamo tutti matti. (Lewis Carroll);

Every moment is a fresh beginning. / Ogni momento è un nuovo inizio. (T. S. Eliot);

If your ship doesn’t come in, swim out to it. / Se la tua nave non arriva, nuota verso di essa. (Jonathan Winters);

Change your thoughts and you change your world. / Cambia i tuoi pensieri e cambierai il tuo mondo. (Norman Vincent Peale).

