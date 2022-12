La parola glory è chiaramente inglese, ma in molti la usano anche in Italia: ecco cosa vuole dire e quando si usa.

Glory è una parola inglese che al giorno d’oggi è impiegata anche in Italia. Questo termine, comunque, è poco conosciuto e dunque tante persone non ne sanno il significato. Dal momento che si tratta sia di un sostantivo che di un verbo intransitivo, è chiaro che i contesti di utilizzo sono davvero numerosi. Vediamo allora insieme quali sono i contesti per utilizzarla e scopriamo qualche esempio d’uso.

Origini : è una parola che deriva dal termine di francese antico “glorie” che a sua volta nasce dal latino “glōria” (parola questa di origine sconosciuta).

: è una parola che deriva dal termine di francese antico “glorie” che a sua volta nasce dal latino “glōria” (parola questa di origine sconosciuta). Quando si usa : in italiano si traduce con la parola “gloria”.

: in italiano si traduce con la parola “gloria”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di glory

donna vittoria silhouette colori cielo tramonto

Glory è un verbo e può funzionare anche come un sostantivo e dunque si può usare in svariati modi. Si tratta di una esclamazione inglese che ormai è spesso impiegata anche in Italia soprattutto online e sui social network.

La parola si usa al posto del termine italiano “gloria”, ossia “lode” e “onore”. In realtà, si usa anche per definire qualcuno degno di lode o come forma di ringraziamento e adorazione. Un altro significato del vocabolo è quello di “splendore” o “magnificenza”: in questi casi si usa per definire qualcosa di bello e risplendente.

In Italia, molti giovani hanno sentito il termine ascoltando le canzoni del rapper Paky. L’artista infatti dice nelle sue canzoni proprio questa parola destando grande curiosità tra i suoi fan. Lui la usa perché la sua craw storica ha proprio questo nome.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio qual è il significato del termine in questione:

“Non so come riuscire a ringraziarti per quello che hai fatto per me: glory.”.

“Wow è incredibile quello che sto vedendo! Glory!”.

“Il rapper emergente Paky dice in ogni sua canzone la parola glory perché la sua crew di sempre si chiama così”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG