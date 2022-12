Qual è il significato di Chiaro di Luna di Jovanotti? E’ un brano romantico, che l’artista descrive come la “canzone d’amore definitiva”.

Scritto da Jovanotti per la moglie Francesca Valiani in occasione del decimo anniversario di matrimonio, Chiaro di Luna è un brano estremamente romantico. Non è soltanto una canzone d’amore, ma anche una specie di ancora di salvezza a cui aggrapparsi quando si vivono momenti di crisi: vediamo il significato e il testo.

Chiaro di Luna di Jovanotti: il significato della canzone

Uscita nel mese di novembre del 2018, la canzone Chiaro di luna di Jovanotti è contenuta all’interno dell’album Oh, vita!. Si tratta di un brano estremamente romantico, una vera e propria dedica alla persona amata e al sentimento più puro e vero. Non solo, vuole essere anche una specie di ancora di salvezza, quel punto fermo a cui una coppia può aggrapparsi nei momenti di “black out”.

“Ogni giorno mentre guardo te che vivi

E mi meraviglio di come sai stare

Vera dentro un tempo tutto artificiale“.

Jovanotti, che ha dedicato Chiaro di luna alla moglie Francesca Valiani, ammira la donna che gli ha cambiato la vita e non può fare a meno di esaltare le sue qualità.

“Emozioni forti come il primo giorno

Che fanno sparire le cose che ho intorno

Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati

La tua libertà oltre i fili spinati“.

Nei momenti di black out, frequenti in tutte le coppie, basta tornare alla “luce della luna” per ritrovare quello sguardo che vi ha fatto innamorare fin dal primo incontro. E’ questo che Jovanotti consiglia al grande pubblico con Chiaro di luna, da lui descritta come “la canzone d’amore definitiva“.

Ecco il video di Chiaro di luna di Jovanotti:

Chiaro di Luna di Jovanotti: il testo della canzone

Proverò a pensarti mentre mi sorridi

La capacità che hai di rasserenare

Mi hai insegnato cose che non ho imparato…

